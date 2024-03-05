Come funziona?
Per viaggiare in regola, è necessario convalidare il biglietto di trasporto ogni volta che si sale sull'autobus o sul tram, anche in coincidenza, sui validatori previsti a tale scopo.
✅ Un breve segnale acustico e una luce verde accompagnano la convalida del biglietto; sei in regola.
❌ Se senti un lungo segnale acustico accompagnato da una croce rossa e un messaggio di rifiuto, il tuo biglietto non è valido. Dovrai avvicinarti a un'agenzia di vendita nella stazione per risolvere il problema.
Qual è il punto?
La convalida è il mezzo per contare i passeggeri che hanno preso l'autobus e il tram. Consente inoltre a Île-de-France Mobilités di definire le esigenze di mobilità dei passeggeri e di costruire un'offerta di trasporto adatta alle vostre esigenze. Le convalide sono quindi informazioni preziose per la vita di una rete.
In caso di ispezione
La convalida è obbligatoria sulla rete indipendentemente dal biglietto di trasporto, anche per gli abbonamenti. Dovrai presentarlo in caso di controllo. Nel qual caso incorrerai in una multa.
Sulla rete del territorio di Bièvre (linee 401, 402, 408, 409, 412, 415, 418 e T10) si applicano le seguenti tariffe:
- Mancata convalida di un pacchetto o abbonamento valido
Pagamento immediato: 5€
Ammenda fissa (entro 14 giorni): 35€
- Assenza di biglietto / Possesso di un biglietto non convalidato (diverso da un pacchetto o abbonamento valido) / Biglietto scaduto
Pagamento immediato: 45€
Ammenda fissa (entro 14 giorni): 68€
- Rifiuto di conformarsi (entro 14 giorni): 135€
Hai 14 giorni lavorativi per regolarizzare il tuo biglietto. Dopo questo periodo, una tassa di iscrizione di € 50 viene aggiunta alla multa iniziale.
In mancanza di pagamento entro 3 mesi, il verbale viene inviato al Tesoro e si è quindi automaticamente responsabili per la multa fissa aumentata di un importo che va da 180 a 375 €.
💡 Per pagare una multa online, visita: https://www.bievre.iledefrance-mobilites.fr/payer-amende-ligne
Sta a te convalidare!