Come funziona?
Per viaggiare in regola, è necessario convalidare il biglietto di trasporto ogni volta che si sale sull'autobus, anche in coincidenza, sui validatori previsti a tale scopo.
✅ Un breve segnale acustico e una luce verde accompagnano la convalida del biglietto; sei in regola.
❌ Se senti un lungo segnale acustico accompagnato da una croce rossa e un messaggio di rifiuto, il tuo biglietto non è valido. Dovrai contattare l'autista o la nostra agenzia commerciale situata Impasse Sainte Claire Déville, 78200 Mantes-la-Jolie per risolvere il problema.
Qual è il punto?
La convalida è il mezzo per contare i passeggeri che hanno preso l'autobus e l'autobus. Consente inoltre a Île-de-France Mobilités di definire le esigenze di mobilità dei passeggeri e di costruire un'offerta di trasporto adatta alle vostre esigenze. Le convalide sono quindi informazioni preziose per la vita di una rete.
In caso di controllo?
La convalida è obbligatoria sulla rete indipendentemente dal biglietto di trasporto, anche per gli abbonamenti. Dovrai presentarlo in caso di controllo. Nel qual caso incorrerai in una multa.
Sul territorio di Mantois si applicano le seguenti tariffe:
- Mancanza di convalida di un biglietto
Ammenda fissa (entro 48 ore): 34€
Aumento della multa (dopo 16 giorni): € 72
- Assenza di biglietto / Possesso di un biglietto non convalidato (diverso da un pacchetto o abbonamento valido) / Biglietto scaduto
Multa fissa (entro 48 ore): € 51
Aumento della multa (dopo 16 giorni): 89€
- Rifiuto di conformarsi (entro 48 ore): 173€
Hai 16 giorni lavorativi per regolarizzare il tuo biglietto. Dopo questo periodo, una tassa di iscrizione di € 38 viene aggiunta alla multa iniziale.
In mancanza di pagamento entro 2 mesi, il verbale viene trasmesso al Tesoro.
💡 Per pagare una multa online, visita: https://mantois.iledefrance-mobilites.fr/payer-amende-ligne
Sta a te convalidare!