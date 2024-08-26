Come funziona?

Per viaggiare in regola, è necessario convalidare il biglietto di trasporto ogni volta che si sale sull'autobus, anche in coincidenza, sui validatori previsti a tale scopo.

✅ Un breve segnale acustico e una luce verde accompagnano la convalida del biglietto; sei in regola.

❌ Se senti un lungo segnale acustico accompagnato da una croce rossa e un messaggio di rifiuto, il tuo biglietto non è valido. Dovrai contattare l'autista o la nostra agenzia commerciale situata Impasse Sainte Claire Déville, 78200 Mantes-la-Jolie per risolvere il problema.

Qual è il punto?

La convalida è il mezzo per contare i passeggeri che hanno preso l'autobus e l'autobus. Consente inoltre a Île-de-France Mobilités di definire le esigenze di mobilità dei passeggeri e di costruire un'offerta di trasporto adatta alle vostre esigenze. Le convalide sono quindi informazioni preziose per la vita di una rete.