Perché viaggiare in regola?

Convalidare il tuo pass Navigo è viaggiare serenamente ma non solo...

Salgo, convalido il mio pass Navigo, viaggio serenamente

Incoraggiare i nostri viaggiatori a convalidare il loro biglietto di trasporto.

Convalidare il biglietto di trasporto: a cosa serve?

  1. Evita un biglietto

Sia che si utilizzi un biglietto monouso o un pass Navigo che si paga periodicamente, la convalida è obbligatoria nel trasporto.

Per essere in regola quando si viaggia sulla rete di autobus, è necessario convalidare il biglietto di trasporto.

Essere solo in possesso del proprio biglietto non basta!

In caso contrario, sei passibile di una multa di 45 € euro, aumentata a 68 € in caso di pagamento differito e 118 € oltre i 14 giorni.

Non convalidare il tuo pass Navigo significa correre il rischio di essere multato

2. Adatta l'offerta di trasporto ai tuoi spostamenti quotidiani

Il numero di convalide ogni giorno e su ogni autobus è un dato essenziale per Île-de-France Mobilités.

Da lì, possiamo determinare la presenza in ogni autobus durante il giorno. Possiamo così distinguere più finemente le fasce orarie che presentano il maggior numero di affluenza, i famosi "picchi" mattutini o serali. Questi dati ci consentono di adattare i servizi e l'offerta di trasporto per ogni linea.

Contiamo su di te per convalidare il tuo biglietto di trasporto

Cosa devo fare se dimentico il mio pass Navigo o se non ho il resto per acquistare un biglietto d'imbarco?

Acquisto di un biglietto SMS - Digitare "SACLAY" al 93100

Come sottoscrivere un biglietto SMS - Paris Saclay Bus Network

Come promemoria, sappi che ci sono biglietti di trasporto solidali adatti a tutte le situazioni.

Non esitate a visitare il sito web di Île-de-France Mobilités nella sezione "Tariffe"

