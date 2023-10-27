Incoraggiare i nostri viaggiatori a convalidare il loro biglietto di trasporto.
Convalidare il biglietto di trasporto: a cosa serve?
- Evita un biglietto
Sia che si utilizzi un biglietto monouso o un pass Navigo che si paga periodicamente, la convalida è obbligatoria nel trasporto.
Per essere in regola quando si viaggia sulla rete di autobus, è necessario convalidare il biglietto di trasporto.
Essere solo in possesso del proprio biglietto non basta!
In caso contrario, sei passibile di una multa di 45 € euro, aumentata a 68 € in caso di pagamento differito e 118 € oltre i 14 giorni.
Non convalidare il tuo pass Navigo significa correre il rischio di essere multato
2. Adatta l'offerta di trasporto ai tuoi spostamenti quotidiani
Il numero di convalide ogni giorno e su ogni autobus è un dato essenziale per Île-de-France Mobilités.
Da lì, possiamo determinare la presenza in ogni autobus durante il giorno. Possiamo così distinguere più finemente le fasce orarie che presentano il maggior numero di affluenza, i famosi "picchi" mattutini o serali. Questi dati ci consentono di adattare i servizi e l'offerta di trasporto per ogni linea.
Contiamo su di te per convalidare il tuo biglietto di trasporto
Cosa devo fare se dimentico il mio pass Navigo o se non ho il resto per acquistare un biglietto d'imbarco?
Come sottoscrivere un biglietto SMS - Paris Saclay Bus Network
Come promemoria, sappi che ci sono biglietti di trasporto solidali adatti a tutte le situazioni.
Non esitate a visitare il sito web di Île-de-France Mobilités nella sezione "Tariffe"
Tariffe adatte a tutte le situazioni