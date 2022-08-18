Nel comune di Nandy:

Al fine di garantire il traffico pedonale nel comune, le fermate Pavillon Royal e Champignons sono state soppresse sulle linee 34, 61A, 62A e 63.

Gli attuali utenti della fermata Pavillon Royal dovranno fare riferimento dal 1 ° settembre alla fermata La Forêt, situata a 3 minuti a piedi.

I viaggiatori che hanno utilizzato la fermata Champignons, andranno alla fermata Clairière situata a 4 minuti a piedi.

Per orientarsi, le mappe sono state affisse alle vecchie fermate.