Trova tutti i nuovi orari applicabili dal 1 settembre 2022

Pubblicato su

Lettura 1 min

Prepara il tuo ritorno a scuola con la rete di autobus Sénart!

I nostri team sono già al lavoro da alcune settimane per garantire che tutti gli orari vengano affissi alle fermate prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Ecco le modifiche che troverete sulle nostre linee da giovedì 1 settembre 2022.

Nel comune di Nandy:

Al fine di garantire il traffico pedonale nel comune, le fermate Pavillon Royal e Champignons sono state soppresse sulle linee 34, 61A, 62A e 63.

Gli attuali utenti della fermata Pavillon Royal dovranno fare riferimento dal 1 ° settembre alla fermata La Forêt, situata a 3 minuti a piedi.

I viaggiatori che hanno utilizzato la fermata Champignons, andranno alla fermata Clairière situata a 4 minuti a piedi.

Per orientarsi, le mappe sono state affisse alle vecchie fermate.

Nel settore dell'Essonne:

Gli orari delle linee 01 e 05 sono modificati dal 1 ° settembre, al fine di rendere più affidabile il servizio al Lycée Robert Doisneau e al Collège La Tuilerie.

Per gli studenti di Tigery, Saint-Pierre du Perray e Saint-Germain-les-Corbeil, puoi consultare i tuoi nuovi orari qui sotto.

Linee 42P e 43P:

Le linee 42P e 43P vedono scomparire la loro lettera P.

Dal 1 ° settembre, gli orari rimangono ma la lettera P scompare per armonizzare queste linee, quindi sarà necessario essere vigili e guardare la banderuola anteriore degli autobus, per assicurarsi che il veicolo serva Pouilly-Le-Fort Place.

Trova tutti i nuovi orari applicabili al 1 settembre 2022, di seguito:

Foglio di lavoro della linea TZEN1

 -  1.7 MB

Brochure dell'orario della linea Citalien

 -  626.9 KB

Brochure oraria linea 01

 -  380.4 KB

Brochure oraria linea 02

 -  324.0 KB

Brochure oraria linea 03

 -  453.9 KB

Brochure oraria linea 04

 -  412.6 KB

Brochure oraria linea 05

 -  274.2 KB

Brochure oraria linea 11

 -  569.4 KB

Brochure oraria linee 12 e 13

 -  905.7 KB

Brochure oraria linea 21

 -  1.4 MB

Brochure oraria linee 22 e 23

 -  1.3 MB

Brochure oraria linee 24 e 25

 -  959.9 KB

Brochure oraria linea 26

 -  306.2 KB

Brochure oraria linea 27

 -  273.0 KB

Brochure oraria linea 31

 -  1.5 MB

Opuscolo orario, linee 32 e 33

 -  960.2 KB

Brochure oraria linea 34

 -  594.9 KB

Brochure oraria linea 35

 -  265.0 KB

Brochure oraria linea 36

 -  964.6 KB

Brochure oraria linea 37

 -  567.2 KB

Brochure oraria linea 41

 -  383.2 KB

Brochure oraria linee 42 e 43

 -  883.7 KB

Brochure oraria linea 50

 -  647.1 KB

Brochure oraria linea 51

 -  428.4 KB

Brochure oraria linea 53

 -  516.7 KB

Brochure oraria linea 54

 -  345.8 KB

Brochure oraria linea 55

 -  337.4 KB

Brochure oraria linea 61A

 -  485.1 KB

Brochure oraria linea 61B

 -  949.2 KB

Brochure oraria linea 62A

 -  343.6 KB

Brochure oraria linea 62B

 -  318.1 KB

Brochure oraria linea 62C

 -  332.9 KB

Brochure oraria linea 63

 -  400.7 KB

Brochure oraria linea 64

 -  308.4 KB

Brochure dell'orario della linea CPSF

 -  454.6 KB
Twitter @senart_IDFM