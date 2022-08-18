I nostri team sono già al lavoro da alcune settimane per garantire che tutti gli orari vengano affissi alle fermate prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Ecco le modifiche che troverete sulle nostre linee da giovedì 1 settembre 2022.
Nel comune di Nandy:
Al fine di garantire il traffico pedonale nel comune, le fermate Pavillon Royal e Champignons sono state soppresse sulle linee 34, 61A, 62A e 63.
Gli attuali utenti della fermata Pavillon Royal dovranno fare riferimento dal 1 ° settembre alla fermata La Forêt, situata a 3 minuti a piedi.
I viaggiatori che hanno utilizzato la fermata Champignons, andranno alla fermata Clairière situata a 4 minuti a piedi.
Per orientarsi, le mappe sono state affisse alle vecchie fermate.
Nel settore dell'Essonne:
Gli orari delle linee 01 e 05 sono modificati dal 1 ° settembre, al fine di rendere più affidabile il servizio al Lycée Robert Doisneau e al Collège La Tuilerie.
Per gli studenti di Tigery, Saint-Pierre du Perray e Saint-Germain-les-Corbeil, puoi consultare i tuoi nuovi orari qui sotto.
Linee 42P e 43P:
Le linee 42P e 43P vedono scomparire la loro lettera P.
Dal 1 ° settembre, gli orari rimangono ma la lettera P scompare per armonizzare queste linee, quindi sarà necessario essere vigili e guardare la banderuola anteriore degli autobus, per assicurarsi che il veicolo serva Pouilly-Le-Fort Place.