Goditi i tuoi nuovi autobus serali!

Dal 22 agosto 2022, approfitta dei tuoi nuovi autobus serali per i tuoi rientri tardivi dalle stazioni di Domont e Ecouen-Ezanville

Dal 22 agosto 2022, d'ora in poi, la sera, il tuo autobus sta aspettando il treno:

  • Dalla stazione di Domont, ogni 30 minuti tra le 21 e le 23 dal lunedì al sabato.
  • Dalla stazione di Écouen Ézanville, ogni 30 minuti tra le 22 e le 23, dal lunedì al sabato.

Due nuovi servizi serali su misura per le tue esigenze

Una nuova soluzione di trasporto viene implementata per i vostri rientri tardivi dal Transilien H alle stazioni di Domont e Écouen Ézanville.

Il Evening Bus prende il posto delle linee regolari, la sera, dal lunedì al sabato senza prenotazione.

Il tuo autobus sta aspettando il tuo treno e ti lascerà alla fermata di tua scelta nell'area definita.

Mappa linea Bus de Soir Domont e Bus de Soirée Écouen Ézanville

Istruzioni per l'uso

Questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.

  1. Salgo sull'autobus alla stazione
  2. Confermo il mio biglietto di trasporto
  3. Indico all'autista la mia fermata di discesa nella zona servita dal servizio
  4. L'autista regola il suo percorso in base alle richieste dei viaggiatori

