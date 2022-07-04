Dal 22 agosto 2022, d'ora in poi, la sera, il tuo autobus sta aspettando il treno:
- Dalla stazione di Domont, ogni 30 minuti tra le 21 e le 23 dal lunedì al sabato.
- Dalla stazione di Écouen Ézanville, ogni 30 minuti tra le 22 e le 23, dal lunedì al sabato.
Due nuovi servizi serali su misura per le tue esigenze
Una nuova soluzione di trasporto viene implementata per i vostri rientri tardivi dal Transilien H alle stazioni di Domont e Écouen Ézanville.
Il Evening Bus prende il posto delle linee regolari, la sera, dal lunedì al sabato senza prenotazione.
Il tuo autobus sta aspettando il tuo treno e ti lascerà alla fermata di tua scelta nell'area definita.
Istruzioni per l'uso
Questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.
- Salgo sull'autobus alla stazione
- Confermo il mio biglietto di trasporto
- Indico all'autista la mia fermata di discesa nella zona servita dal servizio
- L'autista regola il suo percorso in base alle richieste dei viaggiatori