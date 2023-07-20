Il Bus de Soir ti lascia alla fermata più vicina a te e attende la RER D, anche in caso di ritardo.
ISTRUZIONI PER L'USO: COME FUNZIONA L'AUTOBUS SERALE?
- Salgo sull'autobus alla stazione
- Confermo il mio biglietto di trasporto
- Indico all'autista la mia fermata di discesa nella zona servita dal servizio
- L'autista regola il suo percorso in base alle richieste dei viaggiatori
Il +: Questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.
Il tuo autobus serale Goussainville
Dalla stazione di Goussainville, l'autobus serale offre 6 partenze dal lunedì al venerdì dalle 21:25 alle 23:55 e 10 partenze nei fine settimana dalle 20:25 alle 00:55.
L'autobus serale prende il posto delle ultime corse regolari G'BUS.
Il tuo autobus serale Gonesse
Dalla stazione di Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville, l'autobus serale offre 4 partenze dal lunedì al venerdì dalle 20:50 alle 22:50.
L'autobus serale prende il posto delle linee regolari 36 e 37.
Il tuo autobus serale Garges-lès-Gonesse
Dalla stazione di Garges-Sarcelles, l'autobus serale offre 6 partenze dal lunedì al venerdì dalle 22:45 all'1:15.
L'autobus serale prende il posto delle ultime corse della linea 31 la sera.
MIGLIORARE L'OFFERTA DI AUTOBUS SERALI SURVILLIERS-FOSSES E LOUVRES
Creazione di un'offerta il sabato sull'autobus serale Survilliers-Fosses
L'autobus serale Survilliers-Fosses prende il posto della linea regolare R2. Dalla stazione di Survilliers-Fosses:
- 8 partenze sono offerte dal lunedì al venerdì dalle 20:35 alle 00:05
- 6 partenze sabato dalle 20:35 alle 23:05
Creazione di un'offerta il sabato sul bus serale Louvres
Il Louvres Evening Bus prende il posto delle linee regolari R5 e R6.
Dalla stazione ferroviaria del Louvre:
- 7 partenze sono offerte dal lunedì al venerdì dalle 21:00 alle 00:00
- 7 partenze sabato dalle 19:45 alle 23:00