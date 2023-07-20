Goditi i tuoi nuovi autobus serali

Dal 28 agosto 2023: vengono aggiunti 3 nuovi autobus serali e l'offerta a Survilliers-Fosses e Louvres viene migliorata.

Il Bus de Soir ti lascia alla fermata più vicina a te e attende la RER D, anche in caso di ritardo.

ISTRUZIONI PER L'USO: COME FUNZIONA L'AUTOBUS SERALE?

  • Salgo sull'autobus alla stazione
  • Confermo il mio biglietto di trasporto
  • Indico all'autista la mia fermata di discesa nella zona servita dal servizio
  • L'autista regola il suo percorso in base alle richieste dei viaggiatori

Il +: Questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.

Il tuo autobus serale Goussainville

Dalla stazione di Goussainville, l'autobus serale offre 6 partenze dal lunedì al venerdì dalle 21:25 alle 23:55 e 10 partenze nei fine settimana dalle 20:25 alle 00:55.

L'autobus serale prende il posto delle ultime corse regolari G'BUS.

Scopri di più sul bus serale Goussainville

 -  3.8 MB

Il tuo autobus serale Gonesse

Dalla stazione di Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville, l'autobus serale offre 4 partenze dal lunedì al venerdì dalle 20:50 alle 22:50.

L'autobus serale prende il posto delle linee regolari 36 e 37.

Scopri di più sul bus serale Gonesse

 -  5.7 MB

Il tuo autobus serale Garges-lès-Gonesse

Dalla stazione di Garges-Sarcelles, l'autobus serale offre 6 partenze dal lunedì al venerdì dalle 22:45 all'1:15.

L'autobus serale prende il posto delle ultime corse della linea 31 la sera.

Scopri di più sull'autobus serale Garges-lès-Gonesse

 -  5.9 MB

MIGLIORARE L'OFFERTA DI AUTOBUS SERALI SURVILLIERS-FOSSES E LOUVRES

Creazione di un'offerta il sabato sull'autobus serale Survilliers-Fosses

L'autobus serale Survilliers-Fosses prende il posto della linea regolare R2. Dalla stazione di Survilliers-Fosses:

  • 8 partenze sono offerte dal lunedì al venerdì dalle 20:35 alle 00:05
  • 6 partenze sabato dalle 20:35 alle 23:05

Scopri di più sull'autobus serale Survilliers-Fosses

 -  6.6 MB

Creazione di un'offerta il sabato sul bus serale Louvres

Il Louvres Evening Bus prende il posto delle linee regolari R5 e R6.

Dalla stazione ferroviaria del Louvre:

  • 7 partenze sono offerte dal lunedì al venerdì dalle 21:00 alle 00:00
  • 7 partenze sabato dalle 19:45 alle 23:00

Scopri di più sul bus serale del Louvres

 -  3.9 MB

Trova tutte le notizie del tuo territorio su Twitter dal 28 agosto: @RoissyO_IDFM