Godetevi le novità sul TàD d'Etampes!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Scopri i nuovi comuni serviti dal Transport à la Demand di Etampes

Godetevi le novità sul TàD d'Etampes!

Una nuova zona Sud-Est che serve i comuni di:

  • Bouville
  • Puiselet-le-Marais
  • Valpuiseaux
  • La foresta di Sainte-Croix
  • Bois-Herpin (comune che passa dalla zona sud alla zona sud-est)
  • Mespozzi
  • Roinvilliers
  • Blandy
  • Brouy
  • Champmotteux

2 nuovi comuni serviti nella zona Sud:

  • Marolles-en-Beauce
  • Ormoy-la-Rivière
Mappa di TàD d'Etampes

Questo servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 20 solo su prenotazione.

Prenota il tuo viaggio tra le fermate di partenza e di arrivo fino a 30 minuti prima della partenza, sul sito web, tramite l'app mobile o per telefono.

Modalità di prenotazione

Il servizio funziona in entrambe le direzioni: basta effettuare una nuova prenotazione da un punto di interesse alla tua fermata.

Per maggiori informazioni e prenotazioni su: tad.iledefrance-mobilites.fr

Accedi al sito di informazioni e prenotazioni TàD

Scarica l'opuscolo informativo TàD d'Etampes

 -  5.9 MB