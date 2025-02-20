Godetevi le novità sul TàD d'Etampes!
Una nuova zona Sud-Est che serve i comuni di:
- Bouville
- Puiselet-le-Marais
- Valpuiseaux
- La foresta di Sainte-Croix
- Bois-Herpin (comune che passa dalla zona sud alla zona sud-est)
- Mespozzi
- Roinvilliers
- Blandy
- Brouy
- Champmotteux
2 nuovi comuni serviti nella zona Sud:
- Marolles-en-Beauce
- Ormoy-la-Rivière
Questo servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 20 solo su prenotazione.
Prenota il tuo viaggio tra le fermate di partenza e di arrivo fino a 30 minuti prima della partenza, sul sito web, tramite l'app mobile o per telefono.
Il servizio funziona in entrambe le direzioni: basta effettuare una nuova prenotazione da un punto di interesse alla tua fermata.
Per maggiori informazioni e prenotazioni su: tad.iledefrance-mobilites.fr