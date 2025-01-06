Notizie simili

Un problema con la tua bici? Lo ripariamo ed è un regalo!
Appuntamento alla stazione degli autobus di Magny-en-Vexin, il 13 e 20 maggio dalle 08h alle 12h.
Nessuna registrazione, nessun costo, solo una mano!
In occasione di maggio in bicicletta, Île-de-France Mobilités ti accompagna in questo mese dedicato all'uso di questa modalità di trasporto dolce per celebrare e adottare la pratica della bicicletta. Così, sul territorio del Vexin, Île-de-France Mobilités organizza stand di riparazione di biciclette nella stazione.
Incontra i nostri team alla stazione degli autobus di Magny-en-Vexin il 13 e 20 maggio dalle 08h alle 12h.
Tutte le riparazioni offerte in loco sono GRATUITE per i viaggiatori.