Notizie simili

In occasione di Mai à Vélo, Île-de-France Mobilités vi accompagna in questo mese dedicato all'utilizzo di questa modalità di trasporto dolce al fine di promuovere il servizio di parcheggio per biciclette. Così, nel vostro territorio di Coeur d'Essonne, Île-de-France Mobilités organizza stand di riparazione di biciclette alla stazione.
Incontra i nostri team alla stazione di fronte ai nostri parcheggi per biciclette dalle 15:00 alle 18:30:
Stazione di Arpajon il 12 maggio
Gare d'Égly il 26 maggio
Stazione di Juvisy-sur-Orge il 29 maggio
Tutte le riparazioni offerte in loco sono GRATUITE per i viaggiatori come revisioni e parti soggette a usura.