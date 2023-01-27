Notizie simili

Prolungamento della linea 414

Al fine di facilitare il trasporto degli studenti del liceo Saint Exupéry quando finiscono le lezioni alle 15:05, la partenza della linea 414 sarà alla fermata Saint Exupéry alle 15:18 perché è più vicina al liceo rispetto alla fermata Pas du Lac.

Le fermate Niépce e Newton saranno quindi servite rispettivamente alle 15:19 e alle 15:20.