Notizie simili

Adeguamenti sulle linee 414, 461 e 466.
Prolungamento della linea 414
Al fine di facilitare il trasporto degli studenti del liceo Saint Exupéry quando finiscono le lezioni alle 15:05, la partenza della linea 414 sarà alla fermata Saint Exupéry alle 15:18 perché è più vicina al liceo rispetto alla fermata Pas du Lac.
Le fermate Niépce e Newton saranno quindi servite rispettivamente alle 15:19 e alle 15:20.
Schema della linea 414
Modifiche all'orario per le linee 461 e 466
Gli orari delle linee 461 e 466 sono adattati in base ai nuovi orari di entrata e uscita dei dipendenti Safran AE.
Linea 461
- Partenza alle 6:10 dalla fermata Gare Routière des Prés alla stazione di Saint-Quentin verso Magny-les-Hameaux invece della partenza alle 6:04
- Partenza alle 6:35 dalla fermata Mérantais a Magny-les-Hameaux alla stazione di Saint-Quentin a Montigny-le-Bretonneux invece della partenza alle 6:29
Linea 466
- Partenza dalla fermata Gare Routière des Prés alla stazione Saint-Quentin di Montigny-le-Bretonneux vers Guyancourt - 60 Arpents – Technocentre alle 12:40 (invece delle 12:45) e alle 13:23 (invece delle 13:35)
- Partenza dalla fermata 60 Arpents – Technocentre per la stazione di Saint-Quentin a Montigny-le-Bretonneux alle 13:51 (invece delle 14:00) e partenza alle 13:03 (invece delle 13:10)