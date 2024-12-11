Sii intelligente, arriva sereno!

All'interno e all'esterno dei veicoli, questi pochi consigli vi permetteranno di arrivare sereni a destinazione!

Quando viaggi in piedi, tieni i corrimano!

I veicoli sono soggetti ai capricci e ai pericoli della strada e possono frenare improvvisamente. In caso di frenata improvvisa, puoi perdere l'equilibrio e ferirti.

Assicurati la migliore visibilità per tornare in sicurezza!

Durante la discesa, soprattutto quando è buio nelle sere d'inverno, non attraversare davanti o dietro il veicolo fino a quando non si garantisce la piena visibilità.

