Quando viaggi in piedi, tieni i corrimano!
I veicoli sono soggetti ai capricci e ai pericoli della strada e possono frenare improvvisamente. In caso di frenata improvvisa, puoi perdere l'equilibrio e ferirti.
Assicurati la migliore visibilità per tornare in sicurezza!
Durante la discesa, soprattutto quando è buio nelle sere d'inverno, non attraversare davanti o dietro il veicolo fino a quando non si garantisce la piena visibilità.
