Quali sono gli orari da ricordare?
Dal 7 luglio al 13 luglio 2025, gli orari applicati saranno quelli delle brevi vacanze scolastiche 2024/2025.
Dal 25 agosto al 31 agosto 2025, gli orari applicati saranno quelli delle brevi vacanze scolastiche 2025/2026.
Dal 14 luglio al 24 agosto 2025, gli orari saranno quelli estivi.
ATTENZIONE!
Le linee scolastiche e la linea 6213 non funzioneranno più dal 4 luglio 2025.
La loro ripresa è prevista per il 1° settembre 2025 così come per la linea 6216.
Quindi ricordati di controllare gli orari della tua linea abituale prima di partire.