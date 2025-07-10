Adatta i tuoi viaggi agli orari estivi!

L'estate è arrivata, e come ogni anno, gli orari estivi sono impostati!

Quali sono gli orari da ricordare?

Dal 7 luglio al 13 luglio 2025, gli orari applicati saranno quelli delle brevi vacanze scolastiche 2024/2025.

Dal 25 agosto al 31 agosto 2025, gli orari applicati saranno quelli delle brevi vacanze scolastiche 2025/2026.

Dal 14 luglio al 24 agosto 2025, gli orari saranno quelli estivi.

ATTENZIONE!

Le linee scolastiche e la linea 6213 non funzioneranno più dal 4 luglio 2025.

La loro ripresa è prevista per il 1° settembre 2025 così come per la linea 6216.

Quindi ricordati di controllare gli orari della tua linea abituale prima di partire.

