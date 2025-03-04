Chi sono queste donne?
- Annie Fratellini: clown, musicista, attrice e cantante, questa artista francese tuttofare ha dedicato la sua vita all'arte del circo e delle arti performative. Le sue esibizioni combinavano umorismo, poesia ed emozione aggiungendo un delizioso tocco musicale grazie a una perfetta padronanza di diversi strumenti. Prima donna a interpretare il clown Auguste e una delle poche a suonare la concertina, Annie Fratellini ha segnato il mondo del circo con il suo stile unico. Il suo lavoro ha affascinato il pubblico per diversi decenni. Con suo marito, ha aperto la Scuola Nazionale di Circo. Ancora oggi rimane una figura importante nel mondo dello spettacolo.
Trova la sua storia alla fermata a lui dedicata a Vernouillet e sulle linee 14, 15, 43, 63, 67, 68, 69, 75 e 92.
- Maryse Bastié: nata Bombec nel 1898, è una pioniera dell'aviazione francese. Divenne una delle prime donne ad ottenere una licenza di pilota nel 1925. Nel 1930, realizzò un'impresa battendo il record femminile per la durata del volo. Con questo record, sarà insignita della Croce di Cavaliere della Legion d'Onore e diventerà la prima donna francese a ricevere l'Harmon Trophy. Durante la seconda guerra mondiale, si distinse come pilota partecipando a missioni di trasporto. Morì nel 1952 in un incidente aereo, vivendo la sua passione fino alla fine e diventando una fonte di ispirazione per molte donne nel corso dei secoli e del mondo.
Trova la sua storia alla fermata a lui dedicata a Les Mureaux e sulle linee 6 e 58.
- Adrienne Bolland: Nel 1920, questa pioniera dell'aviazione francese divenne la prima donna ad attraversare la Manica in aereo dalla Francia. Poi l'anno successivo, nel 1921, la prima donna ad attraversare le Ande, un'impresa significativa nella storia dell'aviazione. Il suo coraggio, i suoi successi e la sua determinazione lo resero una figura emblematica dell'aviazione francese all'inizio del XX secolo.
Trova la sua storia alla fermata a lui dedicata a Poissy e sulla tua linea 3.
- Flora Tristan: vera pioniera del femminismo e della lotta sociale, questa scrittrice francese si è distinta per il suo feroce attivismo. Proveniente da una famiglia nobile, Flora Tristan vive un'infanzia difficile e un matrimonio infelice, dal quale avrà il coraggio di divorziare. Molto rapidamente, ha messo la sua determinazione al servizio dei diritti delle donne e dei lavoratori sostenendo regolarmente la loro emancipazione economica e sociale attraverso i suoi scritti. La sua opera principale, conosciuta con il biglietto L'Emancipation de la Femme o Le Testament de la Paria, denuncerà le disuguaglianze di genere e le condizioni di lavoro. Flora Tristan morì prematuramente all'età di 41 anni nel 1844. Ma la sua influenza nella storia dei movimenti sociali e femministi è ancora molto viva!
Trova la sua storia alla fermata a lui dedicata a Carrières-sous-Poissy e sulle linee 1, 31, 51 e 94.
Questo evento rende omaggio alle donne che hanno segnato la storia, contribuendo così al riconoscimento delle loro azioni.