In qualità di operatore per conto di Île-de-France Mobilités, saremo lieti di darvi il benvenuto il 5 dicembre al FORUM du Transport Logistique di Brétigny-sur-Orge in collaborazione con Pôle emploi.
In questa occasione presenteremo le diverse professioni di trasporto e le posizioni da ricoprire nella nostra azienda.
Ricerchiamo:
- 5 autisti di autobus
- 7 responsabili operativi versatili
- 2 operatori di materiale rotabile
- 2 operatori di infrastrutture
- 1 tecnico dell'infrastruttura
- 1 tecnico del materiale rotabile tranviario
- 35 conducenti di tram
- 3 operatori, posto di comando e informazioni ai passeggeri;
Per partecipare a questo forum, registrati su https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/36212...
Contatta RATP Cap Bièvre su [email protected]
A presto sulla tua rete!