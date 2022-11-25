RATP Cap Bièvre, operatore per conto di Île-de-France Mobilités, sta reclutando!

Venite a trovarci il 5 dicembre al FORUM du Transport Logistique di Brétigny-sur Orge in collaborazione con Pôle Emploi.

Unisciti a RATP Cap Bièvre

In qualità di operatore per conto di Île-de-France Mobilités, saremo lieti di darvi il benvenuto il 5 dicembre al FORUM du Transport Logistique di Brétigny-sur-Orge in collaborazione con Pôle emploi.

In questa occasione presenteremo le diverse professioni di trasporto e le posizioni da ricoprire nella nostra azienda.

Ricerchiamo:

  • 5 autisti di autobus
  • 7 responsabili operativi versatili
  • 2 operatori di materiale rotabile
  • 2 operatori di infrastrutture
  • 1 tecnico dell'infrastruttura
  • 1 tecnico del materiale rotabile tranviario
  • 35 conducenti di tram
  • 3 operatori, posto di comando e informazioni ai passeggeri;

Per partecipare a questo forum, registrati su https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/36212...

Contatta RATP Cap Bièvre su [email protected]

A presto sulla tua rete!