Anticipo della spesa mattutina
Gli orari delle gare che servono il Lycée International sono anticipati di 10-15 minuti. Gli arrivi alla scuola saranno ora alle 7:45 e alle 8:35/39.
Spostamento della fermata della stazione di Saint-Germain-en-Laye
Le partenze e gli arrivi alla stazione di Saint-Germain-en-Laye saranno ora rue Thiers (Château), e non più rue de la Surintendance.
Fermata temporanea "Place royale/Gambetta" a Saint-Germain-en-Laye
La fermata temporanea di consegna Place royale/Gambetta a Saint-Germain-en-Laye è segnalatasolo in direzione Maisons-Laffitte verso Saint-Germain-en-Laye.
Sosta sistematica a Strasburgo-Curie
La fermata "Strasbourg-Curie" sul percorso di deviazione sarà sistematicamente servita.
Diverse partenze previste nei giorni feriali tra le 7:00 e le 7:35 In direzione di Saint-Germain-en-Laye
- 3 partenze dalla stazione di Maisons-Laffitte alle 7:10, 7:25 e 7:30
- 1 partenza alle 7:35 dalla fermata "Rue de Romilly"