Riadattamento degli orari della linea 2 (Maisons-Laffitte <> Saint-Germain-en-Laye) dal 27 gennaio 2025

Dal 27 gennaio vengono apportate diverse modifiche agli orari e al servizio della linea 2. Queste modifiche hanno lo scopo di soddisfare meglio le vostre esigenze e di tenere conto degli impatti relativi ai lavori in corso.