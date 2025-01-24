Riadattamento degli orari della linea 2 (Maisons-Laffitte <> Saint-Germain-en-Laye) dal 27 gennaio 2025

Dal 27 gennaio vengono apportate diverse modifiche agli orari e al servizio della linea 2. Queste modifiche hanno lo scopo di soddisfare meglio le vostre esigenze e di tenere conto degli impatti relativi ai lavori in corso.

Anticipo della spesa mattutina

Gli orari delle gare che servono il Lycée International sono anticipati di 10-15 minuti. Gli arrivi alla scuola saranno ora alle 7:45 e alle 8:35/39.

Spostamento della fermata della stazione di Saint-Germain-en-Laye

Le partenze e gli arrivi alla stazione di Saint-Germain-en-Laye saranno ora rue Thiers (Château), e non più rue de la Surintendance.

Fermata temporanea "Place royale/Gambetta" a Saint-Germain-en-Laye

La fermata temporanea di consegna Place royale/Gambetta a Saint-Germain-en-Laye è segnalatasolo in direzione Maisons-Laffitte verso Saint-Germain-en-Laye.

Sosta sistematica a Strasburgo-Curie

La fermata "Strasbourg-Curie" sul percorso di deviazione sarà sistematicamente servita.

Diverse partenze previste nei giorni feriali tra le 7:00 e le 7:35 In direzione di Saint-Germain-en-Laye

  • 3 partenze dalla stazione di Maisons-Laffitte alle 7:10, 7:25 e 7:30
  • 1 partenza alle 7:35 dalla fermata "Rue de Romilly"

