Notizie simili

Le linee E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron Valdoly) e G (Montgeron Valdoly <> , Montgeron, Maurice Garin) si fondono in una nuova linea E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron Maurice Garin).
Raggruppamento delle linee di autobus E e G nella Val d'Yerres Val de Seine
Le linee B (Gare de Vigneux <> , Vigneux-sur-Seine, Prairie de l'Oly) e H (Circulaire Prairie de l'Oly) si fondono in una nuova linea B (Circulaire Gare de Vigneux-sur-Seine via Prairie de l'Oly).
Raggruppamento delle linee di autobus B e H nella Val d'Yerres Val de Seine
Queste fusioni migliorano la leggibilità della rete di autobus nella Val d'Yerres Val de Seine.
Non ci sono cambiamenti nelle fermate servite, nel numero di corse o negli orari di servizio.