Nell'ambito del lancio della linea tranviaria T10, RATP Cap Bièvre, operatore per conto di Île-de-France Mobilités, è attivamente alla ricerca dei seguenti profili:
Comunicazione
- Operatori del posto di comando e informazioni sui passeggeri
Sfruttamento
- Controllori del tram
- Manager operativi versatili
Manutenzione
- Tecnici dell'infrastruttura
- Addetti alla manutenzione degli edifici
- Operatori dell'infrastruttura
- Operatori del materiale rotabile
Contatta RATP Cap Bièvre su [email protected]
A presto sulla tua rete!