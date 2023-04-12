Unisciti ai nostri team!

RATP Cap Bièvre, operatore per conto di Île-de-France Mobilités, sta reclutando per la linea del tram T10!

Nell'ambito del lancio della linea tranviaria T10, RATP Cap Bièvre, operatore per conto di Île-de-France Mobilités, è attivamente alla ricerca dei seguenti profili:

 Comunicazione

  • Operatori del posto di comando e informazioni sui passeggeri

Sfruttamento

  • Controllori del tram
  • Manager operativi versatili

Manutenzione

  • Tecnici dell'infrastruttura
  • Addetti alla manutenzione degli edifici
  • Operatori dell'infrastruttura
  • Operatori del materiale rotabile

Contatta RATP Cap Bièvre su [email protected] 

A presto sulla tua rete!