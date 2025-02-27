Nel contratto tra Île-de-France Mobilités e Francilité Seine et Oise, operatore di linee di autobus nell'Île-de-France, l'operatore è tenuto a fornire un'offerta minima di trasporto nei giorni di sciopero.
Quando l'offerta è inferiore al 50% dell'offerta normale, Île-de-France Mobilités può decidere di rimborsare gli utenti. Dato l'impatto dei movimenti sociali tra novembre 2024 e gennaio 2025 sulla rete di autobus, Île-de-France Mobilités ha deciso di rimborsare gli utenti.
Rimborsi possibili dal 27 febbraio
Il movimento di sciopero ha avuto un forte impatto sul traffico delle linee nel vostro territorio che servono i seguenti comuni: Achères, Boisemont, Cergy, Conflans-Sainte-Honorine, Courdimanche, Eragny, Herblay-sur-Seine, Jouy-le-Moutier, Maurecourt, Menucourt, Méry-sur-Oise, Neuville-sur-Oise, Osny, Poissy, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Germain-en-Laye, Vauréal.
Di conseguenza, un diritto al rimborso è aperto a tutti gli abbonati interessati e una campagna di rimborso viene lanciata dal 27 febbraio al 27 marzo 2025 (inclusi).
Come posso accedere al rimborso?
Attenzione: le richieste di rimborso per i tre mesi devono essere effettuate separatamente!
Le richieste di rimborso per i mesi di novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025 devono essere effettuate separatamente l'una dall'altra. Se sei idoneo per tutte e tre le operazioni, devi presentare una domanda per ogni mese sulla piattaforma.
I rimborsi saranno effettuati a partire dalla fine di marzo 2025.
I tre link per accedere alle piattaforme di rimborso sono disponibili di seguito (richiede un account Ile-de-France Mobilités Connect).
Quali sono le condizioni di accesso al rimborso?
Per accedere al rimborso è necessario:
- Vivere, lavorare o studiare (o essere scolarizzati) in uno dei comuni interessati dal rimborso servito dalle linee di autobus colpite durante il movimento sociale dell'operatore Francilité Seine et Oise. Potrebbe essere richiesta la prova dell'indirizzo, del lavoro o della scuola.*
- Aver acquistato almeno un pacchetto mensile idoneo durante almeno uno dei mesi interessati da un'offerta inferiore al 50% contrattuale.
Quali pacchetti sono idonei per la campagna di rimborso?
- Navigo Annuel (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
- Navigo Month (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
- immagina R Studente e Scuola
- Navigo Annuale Senior
- Navigo Solidarité 75% (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
- Navigo Month 50% di sconto (tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
Si prega di notare che altri biglietti di trasporto non sono idonei per il rimborso.
Promemoria
È necessario effettuare una richiesta di rimborso separata sulla piattaforma per i mesi di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025.
I rimborsi saranno effettuati a partire dalla fine di marzo 2025.
*Attenzione, ogni utente è collegato a un comune di riferimento in base al suo luogo di residenza indicato al momento della registrazione. Se nel frattempo hai cambiato indirizzo, dovrai presentare una richiesta di reclamo e fornire la prova dell'indirizzo durante il periodo da novembre 2024 a gennaio 2025 interessato dagli scioperi.