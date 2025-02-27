Nel contratto tra Île-de-France Mobilités e Francilité Seine et Oise, operatore di linee di autobus nell'Île-de-France, l'operatore è tenuto a fornire un'offerta minima di trasporto nei giorni di sciopero.

Quando l'offerta è inferiore al 50% dell'offerta normale, Île-de-France Mobilités può decidere di rimborsare gli utenti. Dato l'impatto dei movimenti sociali tra novembre 2024 e gennaio 2025 sulla rete di autobus, Île-de-France Mobilités ha deciso di rimborsare gli utenti.