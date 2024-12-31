Linea 20: Approfitta di una migliore frequenza a metà giornata
La frequenza della tua linea 20, a metà giornata, aumenta da 60 a 40 minuti. Non meno di 7 nuove gare sono state create dal 6 gennaio 2025
Dalla stazione di Vésinet-Le Pecq, beneficiate di 4 partenze aggiuntive: 11:15, 13:15, 15:15 e 16:37
Dalla stazione di Vésinet-centre, vengono create le partenze delle 11:00, 13:00 e 15:00.
Linea 2 (Maisons-Laffitte <> , Saint-Germain-en-Laye), più autobus nelle ore non di punta e la sera
Al fine di soddisfare al meglio le vostre esigenze di trasporto, l'ampiezza della vostra linea viene estesa durante la settimana. Tre viaggi di andata e ritorno aggiuntivi vengono creati la sera, fino alle 22:30, dalle stazioni di Maisons-Laffitte e Saint-Germain-en-Laye.
Inoltre, sono state aggiunte corse aggiuntive a metà giornata.
Linea 1 Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye: 2 nuove corse per un servizio migliore
Dalla stazione di Rueil-Malmaison, si beneficia di una partenza aggiuntiva alle 15:30. Allo stesso modo, da Saint-Germain-en-Laye, viene creata una partenza alle 15:40.