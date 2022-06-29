Un collegamento tra Mantes-la-Jolie / Limay e Cergy ridisegnato!
I percorsi delle linee 9, 20, 52, 81, 82 e 87 sono modificati al fine di rafforzare l'offerta di trasporto della riva destra garantendo un migliore collegamento tra i diversi comuni della riva destra e tra le 2 rive della Senna.
· Linea 9: stazione Mantes-la-Jolie – Hardricourt Gare – Meulan Collège Henri IV - Verneuil-sur-Seine École Notre Dame - Cergy Préfecture
Dalla stazione ferroviaria di Mantes-la-Jolie, la linea 9 avrà diverse destinazioni tra Hardricourt Gare e Cergy Préfecture. Godetevi un servizio migliore con 3 partenze al giorno tra Limay e Cergy (6:37, 6:57 e 8:32) e altre 3 tra Cergy e Limay (16:08, 16:48 e 17:28).
Per soddisfare le tue esigenze, la fascia oraria è migliorata: dal lunedì al venerdì dalle 4:40 alle 20:24 e il sabato dalle 5:40 alle 18:33. La frequenza è aumentata, con un autobus ogni 20 minuti circa nelle ore di punta e ogni ora nelle ore non di punta.
La linea 9 diventa più leggibile con un percorso più semplice tra Limay e Hardricourt Gare. I collegamenti con i nodi di interscambio alla Gare d'Hardricourt e al Pôle Lafarge sono facilitati (collegamento con le linee di autobus L, 80, 87, TàD).
Un'offerta più adatta alle scuole.
La linea 20 rimane dedicata agli studenti del Lycée Condorcet e circola solo durante i periodi scolastici su 2 percorsi:
- Municipio di Issou – Liceo Condorcet
- Juziers Gare – Liceo Condorcet
Le altre fermate sono trasferite sulla linea 9: Juziers Trois Cornets, Carpe qui Tête, Gargenville Moulin à Vent, Mairie, Issou Grille du Château, Lavoir, Porcheville Hôtel de ville, Centrale e Foyer.
Gli orari della linea 20 sono adattati ai primi due ingressi e alle ultime due uscite dello stabilimento. La linea 9 fornisce altri ingressi o uscite dalla fermata Pôle Lafarge (vicino al liceo Condorcet).
Le tue linee si evolvono per rafforzare il collegamento tra le 2 sponde
· Linea 52: Fontenay-St-Père - Limay Lycée Condorcet
Il tratto tra le fermate Mantes-la-Jolie Gare e Limay Pôle Lafarge è trasferito alla linea 9.
Il servizio tra i comuni di Fontenay Saint-Père/Guitrancourt e il parcheggio del Lycée Condorcet è mantenuto solo durante i periodi scolastici quando è previsto un collegamento con gli altri istituti di Le Mantois tramite le linee 9, 18, 21 e K.
Per gli abitanti di Fontenay-St Père e Guitrancourt, l'offerta Transport à la Demand (TàD) è estesa nelle ore di punta mattutine e serali da o per Limay Pôle Lafarge in corrispondenza della linea 9. Questo servizio può essere utilizzato dal lunedì al venerdì tutto l'anno dalle 6:10 alle 7:40 e/o dalle 18:30 alle 19:30, su prenotazione da 1 ora a 30 giorni prima della data desiderata, tramite l'applicazione/sito web www.tad-iledefrancemobilites.fr o chiamando il numero 09.70.80.96.63 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).
· Linea 81: Issou Mairie – Gare d'Épône-Mézières
La linea 81 aumenta la sua offerta nelle ore di punta mattutine e serali per garantire un collegamento con tutti i treni J e N della rete ferroviaria, nella stazione di Épône-Mézières!
· Linea 82: Juziers Gare/Gargenville Hanneucourt - Gare d'Épône-Mézières
La linea 82 è prolungata fino alla stazione di Juziers e aumenta la sua offerta nelle ore di punta mattutine e serali per garantire un collegamento con tutti i treni J e N della rete ferroviaria, alla stazione di Épône-Mézières!
Questa linea consente un rinvio dalle fermate Gargenville Collège A. Camus a Place du Général de Gaulle precedentemente servite dalla linea P verso la stazione di Gargenville o la stazione di Epône-Mézières.
· Linea 87: Drocourt Relais du Nord/Limay F. Rouges - Poissy RER / Peugeot
La linea 87 è adattata in base al numero di visitatori delle sue fermate. Pertanto, l'offerta è rafforzata nelle ore di punta mattutine e serali sulla rotta principale "Hauts de Limay – Issou – Meulan – Triel – Poissy" e identica dal lunedì al venerdì. Inoltre, gli orari consentono collegamenti alla stazione di Hardricourt con la linea 80 "Les Mureaux-Cergy" o la linea J della rete Transilien. Anche l'offerta da o per lo stabilimento Peugeot per i dipendenti che lavorano a turni viene modificata in base alla presenza osservata.
Tre nuovi percorsi:
- Issou Lavoir – Peugeot
- Ponte Limay – Peugeot
- Hauts de Limay – Poissy RER
Sulle linee A, K e L, i percorsi rimangono invariati.
Per maggiori informazioni sull'evoluzione delle nostre offerte:
Su Twitter: @Mantois_IDFM
Per telefono: 01 30 94 77 77
Buon ritorno a scuola sulla nostra rete!