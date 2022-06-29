Un collegamento tra Mantes-la-Jolie / Limay e Cergy ridisegnato!

I percorsi delle linee 9, 20, 52, 81, 82 e 87 sono modificati al fine di rafforzare l'offerta di trasporto della riva destra garantendo un migliore collegamento tra i diversi comuni della riva destra e tra le 2 rive della Senna.

· Linea 9: stazione Mantes-la-Jolie – Hardricourt Gare – Meulan Collège Henri IV - Verneuil-sur-Seine École Notre Dame - Cergy Préfecture

Dalla stazione ferroviaria di Mantes-la-Jolie, la linea 9 avrà diverse destinazioni tra Hardricourt Gare e Cergy Préfecture. Godetevi un servizio migliore con 3 partenze al giorno tra Limay e Cergy (6:37, 6:57 e 8:32) e altre 3 tra Cergy e Limay (16:08, 16:48 e 17:28).

Per soddisfare le tue esigenze, la fascia oraria è migliorata: dal lunedì al venerdì dalle 4:40 alle 20:24 e il sabato dalle 5:40 alle 18:33. La frequenza è aumentata, con un autobus ogni 20 minuti circa nelle ore di punta e ogni ora nelle ore non di punta.

La linea 9 diventa più leggibile con un percorso più semplice tra Limay e Hardricourt Gare. I collegamenti con i nodi di interscambio alla Gare d'Hardricourt e al Pôle Lafarge sono facilitati (collegamento con le linee di autobus L, 80, 87, TàD).