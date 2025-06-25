Formule disponibili

Il pacchetto Imagine R

Biglietto di trasporto valido per viaggi illimitati su tutta la rete Île-de-France Mobilités (autobus, treni, RER, metropolitane, tram), anche durante i fine settimana e le vacanze scolastiche. Questo pacchetto è destinato ai giovani fino a 26 anni, iscritti a un corso scolastico o di formazione nell'Île-de-France.

Il pacchetto Imagine R è emesso da Île-de-France Mobilités, con un abbonamento che può essere effettuato online o tramite la tua scuola.

Per beneficiare del pacchetto Imagine R, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Vivere in Île-de-France

Avere meno di 26 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento.

al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento. Essere scolarizzati in un istituto pubblico o privato sotto contratto, come esterno o mezza pensione, o seguire una formazione di primo o secondo grado, o una formazione in alternanza di livello inferiore al diploma di maturità (solo status di apprendista – escluso il contratto di professionalizzazione).

La mappa dell'autobus scolastico

Biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico. Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche. È destinato agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori che seguono l'istruzione primaria o secondaria o una classe di preparazione all'apprendimento. Gli studenti delle scuole superiori che non ricevono borse di studio non saranno sovvenzionati per la carta CSB.

Per beneficiare della carta scuolabus, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Risiedere nell'Île-de-France: è possibile mantenere un solo indirizzo di residenza

Avere meno di 18 anni al 2 settembre dell'anno scolastico di abbonamento

al 2 settembre dell'anno scolastico di abbonamento Essere scolarizzati con lo status di asilo nido o mezza pensione al college o al liceo

o Essere domiciliati a 3 km o più dalla scuola (ad eccezione delle esenzioni per percorsi pericolosi)

dalla scuola La sottoscrizione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2025*

* Oltre a ciò, possono essere esaminate solo le richieste relative a una situazione particolare (trasloco, cambio di stabilimento, ecc.).