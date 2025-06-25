Formule disponibili
Il pacchetto Imagine R
Biglietto di trasporto valido per viaggi illimitati su tutta la rete Île-de-France Mobilités (autobus, treni, RER, metropolitane, tram), anche durante i fine settimana e le vacanze scolastiche. Questo pacchetto è destinato ai giovani fino a 26 anni, iscritti a un corso scolastico o di formazione nell'Île-de-France.
Il pacchetto Imagine R è emesso da Île-de-France Mobilités, con un abbonamento che può essere effettuato online o tramite la tua scuola.
Per beneficiare del pacchetto Imagine R, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Vivere in Île-de-France
- Avere meno di 26 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento.
- Essere scolarizzati in un istituto pubblico o privato sotto contratto, come esterno o mezza pensione, o seguire una formazione di primo o secondo grado, o una formazione in alternanza di livello inferiore al diploma di maturità (solo status di apprendista – escluso il contratto di professionalizzazione).
La mappa dell'autobus scolastico
Biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico. Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche. È destinato agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori che seguono l'istruzione primaria o secondaria o una classe di preparazione all'apprendimento. Gli studenti delle scuole superiori che non ricevono borse di studio non saranno sovvenzionati per la carta CSB.
Per beneficiare della carta scuolabus, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Risiedere nell'Île-de-France: è possibile mantenere un solo indirizzo di residenza
- Avere meno di 18 anni al 2 settembre dell'anno scolastico di abbonamento
- Essere scolarizzati con lo status di asilo nido o mezza pensione al college o al liceo
- Essere domiciliati a 3 km o più dalla scuola (ad eccezione delle esenzioni per percorsi pericolosi)
- La sottoscrizione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2025*
* Oltre a ciò, possono essere esaminate solo le richieste relative a una situazione particolare (trasloco, cambio di stabilimento, ecc.).
Come posso sottoscrivere o rinnovare la tessera scolastica?
*Verranno elaborate solo le domande complete. Qualsiasi file incompleto, illeggibile o non conforme verrà automaticamente restituito alla famiglia.
Fasi di sottoscrizione:
- Scarica qui sotto il file da stampare e compilare
> Tutti i campi delle parti A/B/C sono obbligatori, il campo D è facoltativo
> Il timbro e la firma della scuola sono obbligatori anche per ogni nuovo abbonamento
- In una busta, allega al tuo file il pagamento tramite assegno intestato a TRANSDEV VEXIN
- Invia il tuo file per posta ordinaria al seguente indirizzo:
Transdev Vexin - Servizio mappe scolastiche
33 rue des Fossettes – 95650 GENICOURT
- Ricevi al più presto la mappa della scuola all'indirizzo che ci hai comunicato sul file
Prezzo della mappa scolastica:
Il prezzo è di € 142,93 (incluse € 12,00 di tasse di iscrizione), solo per studenti delle scuole elementari, medie (borse di studio E non borsisti) e studenti delle scuole superiori, sotto i 18 anni. Attenzione, per gli studenti delle scuole superiori non borsisti, il prezzo varia in base al numero di sezioni percorse, cioè una distanza calcolata da OPTILE e Île-de-France Mobilités, tra l'indirizzo di partenza e la scuola.
Sovvenzioni comunali e dipartimentali:
I comuni a volte possono offrirti un sussidio. Ti invitiamo a contattare il tuo municipio o il servizio di trasporto della tua comunità per informarti.