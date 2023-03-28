Notizie simili

Trova la tua fermata alla stazione!

Trova le piattaforme di partenza dei tuoi autobus alle stazioni di Poissy, Les Mureaux e Vernouillet–Verneuil.

Stazione ferroviaria di Poissy

Le partenze delle tue linee di autobus sono suddivise in tre fermate:

  • Stazione Sud : si trova sulla sinistra, uscendo dalla hall della stazione. Fornisce l'accesso alle linee 6505, 6512, 6536 e 6571.
  • Parvis Gare : si trova di fronte alla stazione, avenue Maurice Berteaux. Dà accesso alle linee 6501, 6502, 6503 e 6555 e agli autobus serali Poissy Est e Ouest.
  • Gare Nord : dà accesso alle linee 6510, 6516, 6529, 6536, 6540, 6542, 6543, 6551, 6552, 6553, 6559, 6568, 6569, 6591, 6592, 6594, 7809, N155 e al Bus Soir Carrières-sous-Poissy.

Mappa Stazioni di Poissy

Mappa del bacino

Stazione ferroviaria di Les Mureaux

Le partenze delle tue linee di autobus sono divise in due punti:

  • La stazione degli autobus di Les Mureaux fornisce l'accesso alle linee 6504, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6543, 6558, 6560, 6567, 6568, 6570, 6577, 6592, 7801, 7819, 7821, TàD Meulan-Les Mureaux e Bus Soir Les Mureaux.
  • La fermata "Gare des Mureaux - RD 43" si trova in Avenue Paul Raoult, presso la stazione di servizio. Dà accesso alle linee 6506, 6511, 6561, 6562, 6566, 6581 e 6593.
  • La fermata "Gare des Mureaux - Gambetta" si trova su Avenue Paul Raoult, al n. 31. Dà accesso alla linea 6507.

Mappa Gare des Mureaux

Mappa del bacino

Stazione di Vernouillet - Verneuil

La stazione di Vernouillet-Verneuil fornisce l'accesso alle linee 6513, 6514, 6515, 6518, 6524, 6541, 6543, 6567, 6568, 6572, 6575, 6577, 6592, 7822 e al Bus Soir Vernouillet-Verneuil.

Mappa della stazione di Vernouillet-Verneuil

Mappa del bacino

