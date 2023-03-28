Notizie simili

Stazione ferroviaria di Poissy
Le partenze delle tue linee di autobus sono suddivise in tre fermate:
- Stazione Sud : si trova sulla sinistra, uscendo dalla hall della stazione. Fornisce l'accesso alle linee 6505, 6512, 6536 e 6571.
- Parvis Gare : si trova di fronte alla stazione, avenue Maurice Berteaux. Dà accesso alle linee 6501, 6502, 6503 e 6555 e agli autobus serali Poissy Est e Ouest.
- Gare Nord : dà accesso alle linee 6510, 6516, 6529, 6536, 6540, 6542, 6543, 6551, 6552, 6553, 6559, 6568, 6569, 6591, 6592, 6594, 7809, N155 e al Bus Soir Carrières-sous-Poissy.
Stazione ferroviaria di Les Mureaux
Le partenze delle tue linee di autobus sono divise in due punti:
- La stazione degli autobus di Les Mureaux fornisce l'accesso alle linee 6504, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6543, 6558, 6560, 6567, 6568, 6570, 6577, 6592, 7801, 7819, 7821, TàD Meulan-Les Mureaux e Bus Soir Les Mureaux.
- La fermata "Gare des Mureaux - RD 43" si trova in Avenue Paul Raoult, presso la stazione di servizio. Dà accesso alle linee 6506, 6511, 6561, 6562, 6566, 6581 e 6593.
- La fermata "Gare des Mureaux - Gambetta" si trova su Avenue Paul Raoult, al n. 31. Dà accesso alla linea 6507.
Stazione di Vernouillet - Verneuil
La stazione di Vernouillet-Verneuil fornisce l'accesso alle linee 6513, 6514, 6515, 6518, 6524, 6541, 6543, 6567, 6568, 6572, 6575, 6577, 6592, 7822 e al Bus Soir Vernouillet-Verneuil.