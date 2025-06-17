Notizie simili

Scopri le novità del tuo back-to-school!

Pubblicato su

Lettura 2 min

I tuoi orari 2025-2026 sono disponibili!

Per consultarli, niente di più semplice:

Sviluppi dal 1° settembre 2025

Percorso 4301

  • Dopo un anno di lavori, la linea riprende il suo percorso originale e serve la nuova stazione degli autobus di Marolles-en-Hurepoix.
  • A causa della strada a senso unico della rue du Général Leclerc a Vert-le-Petit, viene aggiunta una nuova fermata "Scuole" in direzione di Marolles-en-Hurepoix.
Trova gli orari della linea 4301

Percorso 4305

  • Orari riadattati per passaggi più regolari e migliori collegamenti con la RER alla stazione di Bouray.
  • Creazione di una nuova fermata "Aerodrome" a Cerny.
Trova gli orari della linea 4305

Percorso 4307

  • Orari adattati per migliorare la regolarità e i collegamenti con la RER alla stazione di Mennecy.
  • Tempi di percorrenza aggiornati condizioni del traffico, per viaggiare più serenamente.
Trova gli orari della linea 4307

🎓 Linee scolastiche

Le linee scolastiche regolari (da 4321 a 4340) sono state riviste :

  • Regolazione dei tempi di percorrenza in base alle condizioni del traffico.
  • Orari adattati agli ingressi e alle uscite delle scuole.

In particolare:

  • 4332 : aggiunta di un autobus aggiuntivo alle 7:50 da Rue de la Ferté per garantire un posto a sedere a tutti gli studenti.
  • 4326 – 4327 – 4328 – 4346 : adattamento ai nuovi giorni di funzionamento del liceo Marie Laurencin di Mennecy.
  • 4323 : modifica del servizio a Cheptainville per una migliore distribuzione degli studenti

Solo la linea 4436 serve le fermate "Calvaire" e "Mairie".

Trova gli orari della linea 4323
Trova gli orari della linea 4436

Consigli per viaggiare bene

  • Anticipa il tuo viaggio consultando gli orari in anticipo e le informazioni sul traffico su https://www.iledefrance-mobilites.fr/ e ricordati di iscriverti agli avvisi della tua linea selezionando il numero della tua linea e cliccando sulla campanella "iscriviti agli avvisi"
  • Presentati alla tua fermata qualche minuto prima dell'orario indicato,
  • Quando l'autobus arriva, segnala all'autista di fermarsi,
  • Prepara il tuo biglietto di trasporto prima di salire sull'autobus (pass Navigo, pass Easy, carta Imagine R, carta scuola, ecc.). Se non hai un biglietto, porta il resto o acquista un biglietto SMS inviando: BUS + numero di linea al 93100),
  • Quando sali sull'autobus, convalida il tuo biglietto in modo da non essere in violazione,
  • Siediti a bordo e ricorda di aggrapparti ai maniglioni per la tua sicurezza,
  • Chiedi la tua fermata premendo i pulsanti nel veicolo,
  • Controlla di non aver dimenticato nulla prima di scendere,
  • Scendi in sicurezza alla tua fermata.

Auguriamo a tutti voi un buon inizio di anno scolastico!

Notizie simili