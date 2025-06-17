Notizie simili

Per consultarli, niente di più semplice:
- Accedi a https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus e digita il numero della riga.
- Trova anche gli orari alla tua fermata e scansiona direttamente il QR-code visualizzato per ottenere l'orario di passaggio in tempo reale.
Sviluppi dal 1° settembre 2025
Percorso 4301
- Dopo un anno di lavori, la linea riprende il suo percorso originale e serve la nuova stazione degli autobus di Marolles-en-Hurepoix.
- A causa della strada a senso unico della rue du Général Leclerc a Vert-le-Petit, viene aggiunta una nuova fermata "Scuole" in direzione di Marolles-en-Hurepoix.
Percorso 4305
- Orari riadattati per passaggi più regolari e migliori collegamenti con la RER alla stazione di Bouray.
- Creazione di una nuova fermata "Aerodrome" a Cerny.
Percorso 4307
- Orari adattati per migliorare la regolarità e i collegamenti con la RER alla stazione di Mennecy.
- Tempi di percorrenza aggiornati condizioni del traffico, per viaggiare più serenamente.
🎓 Linee scolastiche
Le linee scolastiche regolari (da 4321 a 4340) sono state riviste :
- Regolazione dei tempi di percorrenza in base alle condizioni del traffico.
- Orari adattati agli ingressi e alle uscite delle scuole.
In particolare:
- 4332 : aggiunta di un autobus aggiuntivo alle 7:50 da Rue de la Ferté per garantire un posto a sedere a tutti gli studenti.
- 4326 – 4327 – 4328 – 4346 : adattamento ai nuovi giorni di funzionamento del liceo Marie Laurencin di Mennecy.
- 4323 : modifica del servizio a Cheptainville per una migliore distribuzione degli studenti
Solo la linea 4436 serve le fermate "Calvaire" e "Mairie".
Consigli per viaggiare bene
- Anticipa il tuo viaggio consultando gli orari in anticipo e le informazioni sul traffico su https://www.iledefrance-mobilites.fr/ e ricordati di iscriverti agli avvisi della tua linea selezionando il numero della tua linea e cliccando sulla campanella "iscriviti agli avvisi"
- Presentati alla tua fermata qualche minuto prima dell'orario indicato,
- Quando l'autobus arriva, segnala all'autista di fermarsi,
- Prepara il tuo biglietto di trasporto prima di salire sull'autobus (pass Navigo, pass Easy, carta Imagine R, carta scuola, ecc.). Se non hai un biglietto, porta il resto o acquista un biglietto SMS inviando: BUS + numero di linea al 93100),
- Quando sali sull'autobus, convalida il tuo biglietto in modo da non essere in violazione,
- Siediti a bordo e ricorda di aggrapparti ai maniglioni per la tua sicurezza,
- Chiedi la tua fermata premendo i pulsanti nel veicolo,
- Controlla di non aver dimenticato nulla prima di scendere,
- Scendi in sicurezza alla tua fermata.
Auguriamo a tutti voi un buon inizio di anno scolastico!