Le tue linee passano all'orario estivo dal 15 luglio al 26 agosto 2024
Impegnati nel rispetto dell'ambiente, ti offriamo di consultare i tuoi orari per il periodo estivo esclusivamente online:
- Il sito web di Île-de-France Mobilités > Info > Notizie > Essonne > Paris-Saclay
- Sull'app IDF Mobilités
Puoi anche contattarci telefonicamente: 0806 079 231
Eccezionalmente, se necessario, i fogli di presenza possono essere stampati su richiesta chiamando il numero sopra indicato
Si prega di notare che le linee 9 e 91.06 avranno orari estivi che inizieranno il 22 luglio 2024.
Buone notizie per questa estate! La linea 12 circolerà tra il centro commerciale Ulis 2 e la stazione di Courcelle-Lycée de la Vallée dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 21:45 (Frequenza: 1 autobus ogni ora)