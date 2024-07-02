Quest'estate su Paris Saclay, i tuoi orari digitalizzati al 100%

Pubblicato su

Trova i tuoi orari estivi validi dal 15 luglio al 26 agosto 2024

Le tue linee passano all'orario estivo dal 15 luglio al 26 agosto 2024

Impegnati nel rispetto dell'ambiente, ti offriamo di consultare i tuoi orari per il periodo estivo esclusivamente online:

  • Il sito web di Île-de-France Mobilités > Info > Notizie > Essonne > Paris-Saclay
  • Sull'app IDF Mobilités

Puoi anche contattarci telefonicamente: 0806 079 231

Eccezionalmente, se necessario, i fogli di presenza possono essere stampati su richiesta chiamando il numero sopra indicato

Trova qui gli orari delle tue linee per il periodo estivo 2024:

Si prega di notare che le linee 9 e 91.06 avranno orari estivi che inizieranno il 22 luglio 2024.

Buone notizie per questa estate! La linea 12 circolerà tra il centro commerciale Ulis 2 e la stazione di Courcelle-Lycée de la Vallée dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 21:45 (Frequenza: 1 autobus ogni ora)

