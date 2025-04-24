Notizie simili

Le squadre del tuo territorio della Vallée du Loing - Nemours ti incontreranno, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2025, per informarti sull'offerta di trasporto delle tue linee di autobus.
Non vediamo l'ora di:
- 16 settembre 2025 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Nemours.
- 19 settembre 2025 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Nemours.
- 22 settembre 2025 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Nemours.
I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti nel territorio di Vallée du Loing - Nemours.
Vi aspettiamo!
Per saperne di più sulle novità del tuo territorio, visita il nostro account X: @Loing_IDFM