Notizie simili

Settimana della mobilità 2025: i vostri team della Vallée du Loing - Nemours vi vengono incontro!

Dal 16 al 22 settembre 2025, i team del tuo territorio ti incontreranno in occasione della Settimana Europea della Mobilità.

Le squadre del tuo territorio della Vallée du Loing - Nemours ti incontreranno, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2025, per informarti sull'offerta di trasporto delle tue linee di autobus.

Non vediamo l'ora di:

  • 16 settembre 2025 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Nemours.
  • 19 settembre 2025 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Nemours.
  • 22 settembre 2025 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Nemours.

I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti nel territorio di Vallée du Loing - Nemours.

Vi aspettiamo!

Per saperne di più sulle novità del tuo territorio, visita il nostro account X: @Loing_IDFM

