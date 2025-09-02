Settimana della mobilità 2025: i tuoi team di Marne-la-Vallée ti vengono incontro!

Dal 16 al 22 settembre 2025, i team del tuo territorio ti incontreranno in occasione della Settimana Europea della Mobilità.

I team del tuo territorio di Marne-la-Vallée ti incontreranno, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2025, per informarti sull'offerta di trasporto delle tue linee di autobus.

Non vediamo l'ora di:

  • 16 settembre 2025 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Lagny Thorigny
  • 17 settembre 2025 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Marne-la-Vallée Chessy Nord
  • 18 settembre 2025 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Bussy-Saint-Georges
  • 19 settembre 2025 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Torcy
  • 22 settembre 2025 dalle 16:30 alle 19:00 alla stazione di Val d'Europe

I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti nel territorio di Marne-la-Vallée.

Vi aspettiamo!

Per saperne di più sulle novità del tuo territorio, visita il nostro account X: @MLV_IDFM