Settimana europea della mobilità 2023

Pubblicato su

Lettura 1 min

Le squadre della rete di autobus Paris Saclay ti incontreranno nel settembre 2023

Dal 18 al 23 settembre 2023, saremo presenti in diversi luoghi del territorio per incontrarvi.

Si prega di trovare il nostro programma qui sotto

A presto

Comunicazione Settimana della mobilità 2023

Comunicazione Settimana della mobilità 2023

Programma - Presenza sul territorio

Programma - Presenza sul territorio