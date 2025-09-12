[#SemaineEuropenneDeLaMobilité2025]



Ogni anno, dal 16 al 22 settembre, la Settimana europea della mobilità mira a #inciter i cittadini, le organizzazioni e le comunità di molti paesi europei a #opter modi di #déplacements più #durables !



Ecco perché lavoriamo ogni giorno 🚌🌍♻️🍃



Quest'anno la Settimana Europea della Mobilità si terrà attorno al tema della mobilità per tutti! 🚌🚞🚋🚄🚲🚡



Sul territorio Pays Briard diversi progetti, azioni e iniziative vanno in questa direzione:



- Informiamo, sensibilizziamo e supportiamo le persone a muoversi verso una mobilità più dolce: tutta la settimana i nostri agenti di mediazione sono lì per guidarti sulle possibilità a tua disposizione sul territorio #PaysBriard durante le nostre degustazioni in stazione!

Saranno proposte animazioni e regali in palio, Vedi il programma.



- Lavoriamo fianco a fianco con le autorità locali per adattare l'offerta alle esigenze dei cittadini (creazione, modifica della linea, spostamento dei punti di fermata) partecipando alla costruzione di piani di mobilità



- Rinnoviamo regolarmente la nostra flotta optando per energie meno inquinanti come il biometano (in particolare nel centro operativo di Brie-Comte-Robert)



- Supportiamo il Dipartimento di Seine-et-Marne e le istituzioni pubbliche, nella messa in sicurezza dei luoghi di servizio e assistenza multimodale (ristrutturazione della stazione degli autobus di Boissy-Saint-Leger, creazione di un parcheggio sicuro per biciclette nella stazione di Mormant,...)



A presto in rete per discuterne davanti a uno spuntino! 😊