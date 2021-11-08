Per viaggiare più piacevolmente, ci sono regole che tutti devono rispettare a bordo degli autobus:
"Regola n. 1: rimango cortese nei trasporti"
Un "ciao" di cuore è così bello!
"Regola N°2: abbasso il volume dei miei dispositivi"
(telefono, cuffie, altoparlante Bluetoooth...). Gli altri utenti non hanno bisogno di conoscere i miei gusti musicali
"Regola n. 3: lascio il mio posto libero a qualcuno che ne ha bisogno più di me"
Se mi trovassi in una situazione con mobilità ridotta, sarei felice di questo gesto!
"Regola N°4: piego il passeggino quando salgo sul veicolo"
Mio figlio sarà al sicuro tra le mie braccia.
"Regola n. 5: segnalo la mia richiesta di fermarmi ben prima di arrivare e non all'ultimo momento"
Un arresto improvviso all'ultimo momento può essere pericoloso.
"Regola n. 6: non lascio la mia spazzatura sull'autobus"
Viaggiare in un autobus pulito è così bello!
"Regola n. 7: Non consumo cibo o bevande sull'autobus"
Sedersi su un sedile sporco non è piacevole...