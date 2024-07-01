Novità sulle vostre linee dall'8 luglio
Linea 482:
- La fermata Gare de Thiais-Orly è stata creata sulla linea 482 per servire la metropolitana 14. Trovalo alla stazione di Thiais-Orly rue du Dr Marie.
- la fermata Pont de Rungis viene spostata all'omonima fermata della linea 319 situata sulla strada per Fontainebleau
Linea 282:
- la sentenza Clemenceau è definitivamente soppressa.
Si prega di fare riferimento alle fermate Gare de Choisy e 8 maggio 1945
Orario estivo 2024
Trova qui sotto gli orari delle tue linee di autobus per il periodo da lunedì 8 luglio a domenica 1 settembre 2024 incluso