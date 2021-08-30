Notizie simili

Tutto quello che c'è da sapere sulla tua nuova offerta Bus Soir!
Stai tornando con l'ultimo treno o RER? Esci senza stress, i nostri autobus ti riportano indietro!
Il tuo Bus Soir ti aspetta quando arrivi alla stazione! Les Bus Soir prende il sopravvento sulle tue linee regolari e ti lascia alla tua fermata.
Questa nuova offerta è disponibile dalle stazioni di Poissy, Vernouillet-Verneuil e Les Mureaux e serve i principali quartieri residenziali di Poissy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil, Vernouillet e Les Mureaux. Gli orari di partenza coincidono con gli ultimi arrivi della RER A e dei treni della linea J da Parigi.
Bus serale - Poissy Est e Ovest
Dalla stazione di Poissy (Parvis), vengono offerte 3 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi). La sera gli autobus serali "Poissy Ouest e Poissy Est" subentrano alle linee regolari 6501, 6502 e 6503.
Le fermate servite nel settore Poissy Ouest sono: Poissy – Parvis Gare, La Coudraie, Château Maurice Clerc, Champ Gaillard, La Part Dieu, Montaigne, Lycée Le Corbusier, Villa Savoye, Blanche de Castille, Notre-Dame, Ursulines, Cimetière, Bussy, Corneille, Ronsard, Collège Les Grands Champs, Hôpital, Racine e Rhin-Danube.
Fermate servite nel settore Poissy Est: Poissy – Parvis Gare, Le Cep, Commissariat, Péguy, Laurence Caroline, Lycée Adrienne Bolland, Avenue de Pontoise, Rue du Stade, Piscine Saint-Exupéry, Roland Le Nestour, Saint-Exupéry e Boulevard Robespierre.
Bus serale - Carrières-sous-Poissy
Dalla stazione di Poissy (Gare Routière Nord), vengono offerte 3 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi). Il Bus Soir Carrières-sous-Poissy sostituisce le linee regolari 6501 e 6516.
Le fermate servite nel settore Carrières-sous-Poissy sono: Poissy Gare Nord, Les Oiseaux - Parc du Peuple de l'herbe, Maison des Insectes Parc du Peuple de l'herbe, Port Saint-Louis, Vieille Ferme, Place Marcel Pagnol, Saint-Honoré, Flora Tristan, 8 maggio 1945, Saint-Louis, Château Vanderbilt, Maurice Evrard, Reine Blanche, Galiotte, Senette, EDF, 3 Tours, Esplanade, Frères Tissier e Les Fleurs.
Bus serale - Stazione Vernouillet-Verneuil
Dalla stazione di Vernouillet - Verneuil, sono disponibili 4 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). La sera il Bus Soirée Vernouillet - Verneuil prende il posto delle linee regolari 6513, 6514 e 6515.
Le fermate servite nel settore Les Mureaux sono: Gare de Vernouillet-Verneuil, Koenig, Europe, Le Parc, Avenue de Triel, Clos Hamelet, Pressoir, Clos des Vignes, Rond-Point des Rois, Terres Rouges, Collège Emile Zola, Fours à Chaux, Les Ormes, Maternelle Kosma, Capucines, Noyer, Tocqueville, Rome - d'Esparbes, Collège Jean Zay, Rue de Bazincourt, Abbé Masure, Mairie de Verneuil, Faisanderie, La Garenne, Chanteclair e Parc Noir.
Bus serale - Gare des Mureaux
Dalla stazione di Les Mureaux, vengono offerte 7 partenze in corrispondenza dei treni, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi). Il Bus Soir Les Mureaux prende il posto delle linee regolari 6504, 6506 e 6507.
Le fermate servite nel settore Les Mureaux sono: Gare des Mureaux, Médiathèque, Centre Commercial Bougimonts, Stendhal, Hauts de Grands Ouest, Paul Eluard, Pléiades, Collège Jean Vilar, Frédéric Mistral, Léon Fourcil, Espace des Habitants, Château de Bècheville, La Chêneraie, Bougimonts, Les Ateliers du Moulin, Vigne Blanche, Pôle Molière, CC Espace, Maryse Bastié, Chopin, Sablons, Comtesse Route de Bouafle, Musicisti, Centre Hospitalier - Accueil e FAM de Bécheville.
Come funziona il Bus Soir?
Questo servizio permette di rientrare il più velocemente possibile, le fermate sono servite su richiesta:
- Sali a bordo e convalidi il tuo biglietto di trasporto
- Indichi la tua fermata di discesa all'autista
- L'autista adatta il suo percorso in base alle richieste per portarti a destinazione il più rapidamente possibile
Per saperne di più e conoscere le vostre soste in discesa, non esitate a consultare gli opuscoli informativi.