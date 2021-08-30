Notizie simili

Tutto quello che c'è da sapere sulla tua nuova offerta Bus Soir!

Stai tornando con l'ultimo treno o RER? Esci senza stress, i nostri autobus ti riportano indietro!



Il tuo Bus Soir ti aspetta quando arrivi alla stazione! Les Bus Soir prende il sopravvento sulle tue linee regolari e ti lascia alla tua fermata.



Questa nuova offerta è disponibile dalle stazioni di Poissy, Vernouillet-Verneuil e Les Mureaux e serve i principali quartieri residenziali di Poissy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil, Vernouillet e Les Mureaux. Gli orari di partenza coincidono con gli ultimi arrivi della RER A e dei treni della linea J da Parigi.