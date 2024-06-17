Notizie simili

Sono aperte le iscrizioni alla tessera scuolabus 2024/2025! D'ora in poi, informati e iscriviti a questa carta di trasporto.
A chi è rivolta la tessera scuolabus?
La carta scuolabus (es. carta Optile) è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico.
(Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche).
È destinato agli studenti delle scuole medie e superiori che seguono un'istruzione primaria o secondaria o una classe di preparazione all'apprendistato.
Gli alunni della scuola materna e primaria non possono richiedere questa tessera di trasporto.
Inoltre, questa carta viene rilasciata dall'operatore di autobus nel tuo territorio a seguito di un abbonamento.
Altri biglietti di trasporto sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.
Requisiti di ammissibilità:
La carta non è valida nei fine settimana, durante le vacanze scolastiche, su un'altra linea o per effettuare più di un viaggio di andata e ritorno al giorno.
Per ottenere questa carta, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Essere scolarizzati in un istituto educativo PUBBLICO o PRIVATO sotto contratto.
- Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno di abbonamento.
- Risiedere in Ile-de-France.
- Essere un ambulatoriale o un mezza pensione.
- Essere scolarizzati a più di 3 km da casa (percorso pedonale più breve).
- La tariffa sovvenzionata di seguito si applica solo agli studenti delle scuole medie.
- Se tuo figlio frequenta la scuola superiore, l'importo dipenderà dal numero di sezioni coperte (contattaci via email [email protected] per informazioni)
Inoltre, se il percorso comprende più di 4 sezioni (la distanza varia in base ai confini della sezione, ma generalmente nel caso di un viaggio di oltre 7 km sulla linea di autobus), la carta non è sovvenzionata dal Dipartimento e diventa quindi più costosa di un pacchetto imagineR.
Le domande per gli studenti universitari con borse di studio non sono accettate. Ti invitiamo a sottoscrivere un pacchetto imagineR.
Come posso ottenere la mia carta scuolabus:
È necessario restituire la seguente cartella:
• Domanda di tessera scolastica (modulo di iscrizione) compilata, firmata e con il timbro della scuola
• Il pagamento tramite assegno per un importo di 105 €, intestato a TISSE
Per i comuni dell'agglomerato di Cœur d'Essonne (Saint-Michel-sur-Orge / Sainte-Geneviève-des-Bois / Fleury-Mérogis / Morsang-sur-Orge / Villemoisson-sur-Orge):
• Domanda di tessera scolastica (modulo di iscrizione) compilata, firmata e con il timbro della scuola
• Il tuo comune copre la tassa di iscrizione di 12 €. Dato questo aiuto, è necessario inviarci un pagamento tramite assegno per un importo di 93 €, intestato a TISSE
Per il comune di Saintry-sur-Seine (solo per il Collège de la Tuilerie):
- Domanda di tessera compilata, firmata e timbrata dalla scuola
- Il tuo comune paga 21,5 €. Dato questo aiuto, devi inviarci un pagamento tramite assegno per un importo di € 83,5, intestato a TISSE
Al seguente indirizzo:
TISSE – Centro operativo Bus Bondoufle
Servizio di tessera scolastica
Via del Canale 5
91070 BONDOUFLE
Domande sulla tua carta scuolabus?
Potete contattarci via e-mail: [email protected] (si prega di indicare Service Scolaire nell'oggetto) e per telefono al numero 01 80 96 31 87.