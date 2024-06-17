Notizie simili

La carta scuolabus (es. carta Optile) è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico.

(Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche).

È destinato agli studenti delle scuole medie e superiori che seguono un'istruzione primaria o secondaria o una classe di preparazione all'apprendistato.

Gli alunni della scuola materna e primaria non possono richiedere questa tessera di trasporto.

Inoltre, questa carta viene rilasciata dall'operatore di autobus nel tuo territorio a seguito di un abbonamento.

Altri biglietti di trasporto sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.