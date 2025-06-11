Notizie simili

Le iscrizioni alla carta scuolabus (ex carta Optile) per l'anno 2025/2026 saranno aperte dal 10 giugno 2025! D'ora in poi, informati e iscriviti a questa carta di trasporto!
A chi è rivolta la carta scuolabus?
La carta scuolabus (ex carta Optile) è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico.
(Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche).
È destinato agli studenti delle scuole medie e superiori che seguono un'istruzione primaria o secondaria o una classe di preparazione all'apprendistato.
Gli alunni della scuola materna e primaria non possono richiedere questa tessera di trasporto.
Inoltre, questa carta viene rilasciata dal gestore della rete di autobus a seguito di una sottoscrizione.
Altri biglietti di trasporto sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.
Requisiti di ammissibilità:
Per beneficiare della carta scuolabus, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Risiedere nell'Île-de-France: è possibile mantenere un solo indirizzo di residenza.
- Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento.
- Essere scolarizzati con lo status di esterno o mezza pensione al college o al liceo.
- Essere domiciliati a 3 km o più dalla scuola (ad eccezione delle esenzioni per percorsi pericolosi).
- La sottoscrizione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2025*
* Oltre a ciò, possono essere esaminate solo le richieste relative a una situazione particolare (trasloco, cambio di stabilimento, ecc.).
Come posso sottoscrivere o rinnovare la tessera scolastica?
*Verranno elaborate solo le domande complete. Qualsiasi file incompleto, illeggibile o non conforme verrà automaticamente restituito alla famiglia.
*Saranno elaborate solo le domande ricevute per posta. Nessuna domanda sarà accettata in loco.
Fasi di sottoscrizione:
- Scarica qui sotto il file da stampare e compilare
> Tutti i campi delle parti A/B/C sono obbligatori, il campo D è facoltativo.
> Il timbro e la firma della scuola sono obbligatori anche per ogni nuovo abbonamento.
- In una busta, allega al tuo file il pagamento tramite assegno intestato a TISSE
(dettagli nella sezione "Prezzi della tessera scolastica Optile")
> Non devono essere inviate foto, buste preaffrancate o altri articoli. Non possiamo garantire la restituzione di questi articoli.
- Invia il tuo file per posta ordinaria al seguente indirizzo:
TISSE - Servizio Mappe Scolastiche
Via del Canale 5
91070 Bondoufle
- Ricevi al più presto la mappa della scuola all'indirizzo che ci hai fornito sul file.
Prezzo della tessera scolastica Optile:
Il prezzo della carta scolastica Optile funziona per numero di sezioni, cioè una distanza calcolata da Optile e Île-de-France mobilité, tra l'indirizzo di partenza e la scuola;
Per conoscere il numero di sezioni corrispondenti al viaggio di tuo figlio, puoi contattarci via e-mail: [email protected] (si prega di indicare Service Scolaire nell'oggetto) e telefonicamente al numero 0 800 10 20 20.