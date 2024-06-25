A chi è rivolta la carta scuolabus?

La carta scuolabus (ex carta OPTILE) è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico.

(Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche).

È destinato agli studenti delle scuole medie e superiori che seguono l'istruzione primaria o secondaria o una classe di preparazione all'apprendistato.

Gli alunni della scuola materna e primaria non possono richiedere questa tessera di trasporto.

Inoltre, questa carta viene rilasciata dal gestore della rete di autobus a seguito di una sottoscrizione.

Altri biglietti di trasporto sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.

Requisiti di ammissibilità:

Per beneficiare della carta scuolabus, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Risiedere nell'Île-de-France: è possibile mantenere un solo indirizzo di residenza

Avere meno di 18 anni al 2 settembre dell'anno scolastico di abbonamento

al 2 settembre dell'anno scolastico di abbonamento Essere scolarizzati con lo status di asilo nido o mezza pensione al college o al liceo

o Essere domiciliati a 3 km o più dalla scuola (ad eccezione delle esenzioni per percorsi pericolosi)

dalla scuola La sottoscrizione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2024*

* Oltre a ciò, possono essere esaminate solo le richieste relative a una situazione particolare (trasloco, cambio di stabilimento, ecc.).