Per alcuni orari, prendere la linea 31 ora richiede una prenotazione preventiva (TàD):

NEI GIORNI FERIALI DALLE 9 ALLE 16 (prima delle 9 e dopo le 16, puoi continuare a prendere la tua linea semplicemente andando alla tua fermata qualche minuto prima dell'orario indicato nel foglio degli orari).

SABATO tutto il giorno

Negli orari proposti in TàD, il servizio di fermate aggiuntive faciliterà i tuoi spostamenti tra il quartiere di Vélizy-le-Bas e il cuore della città di Vélizy-Villacoublay: dal 29 agosto, potrai andare al Municipio e goderti i negozi e i servizi del Mail, del Village e del quartiere Louvois senza dover cambiare autobus!