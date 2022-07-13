Per alcuni orari, prendere la linea 31 ora richiede una prenotazione preventiva (TàD):
- NEI GIORNI FERIALI DALLE 9 ALLE 16 (prima delle 9 e dopo le 16, puoi continuare a prendere la tua linea semplicemente andando alla tua fermata qualche minuto prima dell'orario indicato nel foglio degli orari).
- SABATO tutto il giorno
Negli orari proposti in TàD, il servizio di fermate aggiuntive faciliterà i tuoi spostamenti tra il quartiere di Vélizy-le-Bas e il cuore della città di Vélizy-Villacoublay: dal 29 agosto, potrai andare al Municipio e goderti i negozi e i servizi del Mail, del Village e del quartiere Louvois senza dover cambiare autobus!
Come faccio a sapere se devo prenotare il mio autobus?
Sul mio volantino, le partenze che richiedono una prenotazione anticipata sono accompagnate dall'indicazione "TàD" come nell'esempio qui sotto.
Per prenotare, è semplice!
- Vai sul sito tad.idfmobilites.fr o scarica l'app TàD Ile-de-France Mobilités sul tuo smartphone. Tutto quello che devi fare è:
- Crea il tuo account
- Seleziona la tua linea
- Indica le informazioni del tuo viaggio: orario, fermata della salita e fermata della discesa desiderati.
- Oppure telefonicamente al numero 09 70 80 96 63, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.
Flessibile e conveniente, puoi prenotare 30 giorni prima del viaggio e fino a 1 ora prima della partenza, in base agli orari di passaggio alle fermate indicati nella brochure degli orari della linea 31.