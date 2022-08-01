TàD Courtaboeuf (Trasporto su richiesta)

Dal 1° agosto 2022, il tuo servizio ChronoPro Courtabœuf cambia nome e diventa Courtabœuf On-Demand Transport! Nuovo nome, numero di prenotazione e nuova piattaforma. Ma il tuo servizio non cambia: i tuoi punti di sosta, orari e biglietti di trasporto validi a bordo rimangono gli stessi.

Servizio TàD Courtaboeuf

Spiegazione del servizio TàD Courtaboeuf

Complementare alle linee regolari, questo servizio è offerto nel parco commerciale Courtabœuf Paris-Saclay Park. Funziona dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 19.15, con coincidenze garantite ogni 15 minuti.

Non è necessaria la prenotazione dalla fermata Château d'Eau.

Ad altre fermate, ricordati di prenotare la tua corsa con 1 ora di anticipo per essere prelevato, poiché l'autista non si ferma senza prenotazione.

Riceverai sul tuo smartphone una conferma dell'orario di ritiro e dell'orario di arrivo a destinazione.

È possibile visualizzare l'approccio della navetta in tempo reale.

Durante la salita, è sufficiente presentare la prenotazione all'autista e convalidare con il biglietto di trasporto abituale (pass Navigo, Imagine R Card, Navigo Easy ...).

Percorso del TàD Courtaboeuf con collegamenti regolari

Puoi registrarti e prenotare il tuo viaggio:

·       Sull'applicazione mobile Île De France Mobilités

·       Sulla piattaforma regionale tad.idfmobilites.fr

·       Per telefono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, al numero 09 70 80 96 63

Troverete tutte le informazioni su questo servizio nel volantino qui sotto.

A presto nelle vostre navette!

Per maggiori dettagli, consultare l'opuscolo

