Spiegazione del servizio TàD Courtaboeuf
Complementare alle linee regolari, questo servizio è offerto nel parco commerciale Courtabœuf Paris-Saclay Park. Funziona dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 19.15, con coincidenze garantite ogni 15 minuti.
Non è necessaria la prenotazione dalla fermata Château d'Eau.
Ad altre fermate, ricordati di prenotare la tua corsa con 1 ora di anticipo per essere prelevato, poiché l'autista non si ferma senza prenotazione.
Riceverai sul tuo smartphone una conferma dell'orario di ritiro e dell'orario di arrivo a destinazione.
È possibile visualizzare l'approccio della navetta in tempo reale.
Durante la salita, è sufficiente presentare la prenotazione all'autista e convalidare con il biglietto di trasporto abituale (pass Navigo, Imagine R Card, Navigo Easy ...).
Percorso del TàD Courtaboeuf con collegamenti regolari
Puoi registrarti e prenotare il tuo viaggio:
· Sull'applicazione mobile Île De France Mobilités
· Sulla piattaforma regionale tad.idfmobilites.fr
· Per telefono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, al numero 09 70 80 96 63
Troverete tutte le informazioni su questo servizio nel volantino qui sotto.
A presto nelle vostre navette!