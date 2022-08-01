TàD Courtaboeuf (Trasporto su richiesta)

Dal 1° agosto 2022, il tuo servizio ChronoPro Courtabœuf cambia nome e diventa Courtabœuf On-Demand Transport! Nuovo nome, numero di prenotazione e nuova piattaforma. Ma il tuo servizio non cambia: i tuoi punti di sosta, orari e biglietti di trasporto validi a bordo rimangono gli stessi.