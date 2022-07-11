Sul settore di Juine e Renarde / Lardy / Étréchy

Il nuovo servizio di trasporto on-demand TàD Lardy-Étrechy è complementare alle linee di autobus regolari. Ti permetterà di viaggiare dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 20 il sabato:

- tra le stazioni di Bouray e Lardy e i comuni di Boissy-sous-Saint-Yon e Torfou,

- Tra la stazione di Étrechy, il centro commerciale e Pont Royal e i comuni di Villeconin, Souzy-la-Briche, Mauchamps, Chauffour-lès-Étrechy, Auvers-Saint-Georges, Villeneuve-sur-Auvers e Boissy-le-Cutté.

Dopo aver prenotato la corsa, un veicolo ti viene a prendere alla fermata vicino a te e ti lascia alle stazioni e ai punti di interesse sopra menzionati. È quindi possibile effettuare il viaggio nella direzione opposta.