A partire dal 1° agosto 2022, Île-de-France Mobilités implementerà gradualmente una nuova offerta di trasporto pubblico nei settori di Étampois Sud-Essonne, Dourdannais en Hurepoix e Entre Juine et Renarde.
Puoi registrarti e prenotare la tua corsa su una delle seguenti 3 piattaforme:
- Sull'applicazione mobile "TàD Île-de-France Mobilités"
- Sulla piattaforma regionale dedicata a TàD tad.idfmobilites.fr
- Per telefono, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, al numero 09.70.80.96.63.
Il TàD è aperto a tutti: per utilizzarlo, il tuo solito biglietto di trasporto regionale è sufficiente! (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket...)
È possibile prenotare con un mese di anticipo e fino a 30 minuti prima della partenza.
Sul settore Étampois
Il nuovo servizio di trasporto a richiesta TàD Étampes è complementare alle linee di autobus regolari. Ti permetterà di viaggiare dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 20 il sabato tra la stazione di Étampes e le fermate degli autobus "Portes d'Étampes", "Salle des fêtes", "Hospital" e:
- Zona ovest: Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Congerville-Thionville, Mérobert, Saint-Escobille e Saint-Hilaire.
- Zona Sud: Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, Méréville, Saclas e Saint-Cyr-la-Rivière.
Dopo aver prenotato la corsa, un veicolo ti viene a prendere alla fermata vicino a te e ti lascia alla stazione di Étampes, Portes d'Étampes, Salle des fêtes o all'ospedale. È quindi possibile effettuare il viaggio nella direzione opposta.
Dal 30 settembre 2022 sono state create due nuove fermate: Hameau Estouches nel comune di Le Mérevillois e Bois Beau Champ nel comune di Abbeville La Rivière.
Descrizione del funzionamento del TàD d'Etampes
Sul settore di Juine e Renarde / Lardy / Étréchy
Il nuovo servizio di trasporto on-demand TàD Lardy-Étrechy è complementare alle linee di autobus regolari. Ti permetterà di viaggiare dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 20 il sabato:
- tra le stazioni di Bouray e Lardy e i comuni di Boissy-sous-Saint-Yon e Torfou,
- Tra la stazione di Étrechy, il centro commerciale e Pont Royal e i comuni di Villeconin, Souzy-la-Briche, Mauchamps, Chauffour-lès-Étrechy, Auvers-Saint-Georges, Villeneuve-sur-Auvers e Boissy-le-Cutté.
Dopo aver prenotato la corsa, un veicolo ti viene a prendere alla fermata vicino a te e ti lascia alle stazioni e ai punti di interesse sopra menzionati. È quindi possibile effettuare il viaggio nella direzione opposta.
Descrizione del funzionamento del TàD de Lardy / Étréchy
Sul settore Dourdannais
A causa delle difficoltà di reclutamento degli autisti, siamo costretti a sospendere temporaneamente il servizio di trasporto su richiesta di Dourdan. Saremo sicuri di tenervi informati non appena il servizio riprenderà. Ci scusiamo per l'inconveniente. Puoi anche seguire tutte le nostre notizie su Twitter @EssonneSO_IDFM
Il nuovo servizio di trasporto on-demand TàD di Dourdan ti permetterà di viaggiare dalle seguenti 3 zone (puoi quindi effettuare il viaggio nella direzione opposta):
- Zona Est: Val-Saint-Germain, Roinville, Saint-Cyr-sous-Dourdan e Sermaise.
- Zona sud: Authon-la-Plaine, Boissy-le-Sec, Chatignonville, Corbeuse, La Forêt-le-Roi, Les Granges-le-Roi, Plessis-Saint-Benoist e Richarville.
- Zona Nord-Est: Breux-Jouy, Saint-Chéron, Saint-Sulpice-de-Favières e Saint-Yon.
· Per le zone est e sud verso la stazione di Dourdan, l'ospedale, l'area commerciale e la fermata "Château Syndicate" dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 20,
· Per le zone est e sud verso la stazione di Dourdan, l'ospedale, la zona commerciale, la fermata "Château Syndicate", la ZA di Madré e La Belette, la ZI di Vaubenard, Lavoisier, l'Hermitage, Cité des Petits Prés e la fermata "Rue Niepce / Beaurepaire" dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 20 dal lunedì al venerdì,
· Per la zona nord-est alla stazione autostradale di Briis-sous-Forges e alla stazione di St Chéron dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 20.
Descrizione del funzionamento del Dourdan ToD