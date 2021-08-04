Notizie simili

Transport à la Demand opera su prenotazione, dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì, tutto l'anno (esclusi i giorni festivi).
Le aree di servizio di TàD Vexin Est
Il TàD Vexin Est è diviso in 2 zone. In entrambe le aree, è possibile spostarsi da un punto di interruzione esistente a uno dei due punti di alimentazione e viceversa.
Come funziona il trasporto su richiesta?
Puoi registrarti e quindi prenotare uno o più viaggi, all'ora che preferisci, tra le 09h e le 17h, dal lunedì al venerdì, tutto l'anno (esclusi i giorni festivi):
- sull'applicazione mobile TàD Île-de-France Mobilités
- sulla piattaforma tad.idfmobilites.fr
- per telefono, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, al numero 09.70.80.96.63.
Puoi prenotare il tuo viaggio con 1 mese di anticipo e fino a 1 ora prima del viaggio.
Questo servizio è aperto a tutti e tutti i biglietti di trasporto nella regione Ile-de-France (Navigo Pass, imagine R card, Navigo Easy pass caricato, ecc.) sono accettati a bordo del TàD Vexin Est.