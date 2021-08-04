Notizie simili

Il trasporto su richiesta Vexin Est si adatta alle tue esigenze

Pubblicato su

Lettura 1 min

Prenota l'orario che desideri, dalle 09h alle 17h, dal lunedì al venerdì, tutto l'anno (esclusi i giorni festivi).

Le aree di servizio di TàD Vexin Est

Il TàD Vexin Est è diviso in 2 zone. In entrambe le aree, è possibile spostarsi da un punto di interruzione esistente a uno dei due punti di alimentazione e viceversa.

Come funziona il trasporto su richiesta?

Puoi registrarti e quindi prenotare uno o più viaggi, all'ora che preferisci, tra le 09h e le 17h, dal lunedì al venerdì, tutto l'anno (esclusi i giorni festivi):

  • sull'applicazione mobile TàD Île-de-France Mobilités
  • sulla piattaforma tad.idfmobilites.fr
  • per telefono, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, al numero 09.70.80.96.63.

Puoi prenotare il tuo viaggio con 1 mese di anticipo e fino a 1 ora prima del viaggio.

Questo servizio è aperto a tutti e tutti i biglietti di trasporto nella regione Ile-de-France (Navigo Pass, imagine R card, Navigo Easy pass caricato, ecc.) sono accettati a bordo del TàD Vexin Est.

Scopri il trasporto su richiesta Vexin Est

Informazioni e prenotazioni
Scarica l'app da GOOGLE Play
Scarica l'app dall'App Store

