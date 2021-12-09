> Come funziona?

Ora puoi acquistare un biglietto di trasporto dematerializzato via SMS!

Invia il codice ARGBDS al 93100 via SMS Ricevi il tuo biglietto SMS Viaggia sulla tua linea

Valido per 1 ora senza collegamenti al costo di 2,50 euro dal 1 ° gennaio 2023 (+ eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti mobili che non includono SMS illimitati). Questo servizio è disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

Il biglietto SMS Edgeboard è venduto esclusivamente singolarmente sulla rete di autobus. Per viaggiare sul territorio di Argenteuil - Boucles de Seine, è sufficiente inviare ARGBDS al 93 100 e ricevere un biglietto in forma di SMS! Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.

Per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita:

Île-de-France Mobilités > sezione Tariffe.

> Perché il codice "ARGBDS"?

Il codice per il biglietto SMS deve essere facile da ricordare.

Quindi... ARGBDS come Argenteuil Boucles de Seine!

ARG = Argenteuil

BDS = Anse della Senna