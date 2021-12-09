> Come funziona?
Ora puoi acquistare un biglietto di trasporto dematerializzato via SMS!
- Invia il codice ARGBDS al 93100 via SMS
- Ricevi il tuo biglietto SMS
- Viaggia sulla tua linea
Valido per 1 ora senza collegamenti al costo di 2,50 euro dal 1 ° gennaio 2023 (+ eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti mobili che non includono SMS illimitati). Questo servizio è disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.
Il biglietto SMS Edgeboard è venduto esclusivamente singolarmente sulla rete di autobus. Per viaggiare sul territorio di Argenteuil - Boucles de Seine, è sufficiente inviare ARGBDS al 93 100 e ricevere un biglietto in forma di SMS! Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.
Per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita:
Île-de-France Mobilités > sezione Tariffe.
> Perché il codice "ARGBDS"?
Il codice per il biglietto SMS deve essere facile da ricordare.
Quindi... ARGBDS come Argenteuil Boucles de Seine!
ARG = Argenteuil
BDS = Anse della Senna