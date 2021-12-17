Nessun cambiamento? Per acquistare il tuo biglietto via sms invia MTMORENCY al 93100
Come funziona?
- Invia il codice MTMORENCY via SMS al 93100,
- Riceverai in cambio un biglietto SMS,
- Per poter viaggiare sulle nostre linee con fiducia.
Al costo di 2,50€*, il biglietto SMS ti permetterà di viaggiare per 1 ora senza coincidenze a bordo dei nostri autobus. Il prezzo del biglietto verrà addebitato sulla bolletta telefonica.
Questo servizio è disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.
*+ possibile costo degli SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati.
Puoi anche trovare tutte le nostre attività su Twitter: @Mtmorency_IDFM
Buon viaggio sulle nostre linee!