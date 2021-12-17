Nessun cambio ma un telefono, opta per il biglietto SMS!

Non hai resto con te e vuoi prendere l'autobus, non farti prendere dal panico puoi acquistare un biglietto SMS con il tuo telefono!

Biglietto via SMS MTMORENCY

Nessun cambiamento? Per acquistare il tuo biglietto via sms invia MTMORENCY al 93100

Come funziona?

  1. Invia il codice MTMORENCY via SMS al 93100,
  2. Riceverai in cambio un biglietto SMS,
  3. Per poter viaggiare sulle nostre linee con fiducia.

Al costo di 2,50€*, il biglietto SMS ti permetterà di viaggiare per 1 ora senza coincidenze a bordo dei nostri autobus. Il prezzo del biglietto verrà addebitato sulla bolletta telefonica.

Questo servizio è disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

*+ possibile costo degli SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati.

Buon viaggio sulle nostre linee!