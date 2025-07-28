Tutti gli orari dell'inizio dell'anno scolastico, le linee del territorio Pays Briard sono già disponibili!
Le tue linee riprenderanno i loro orari invernali il 1 ° settembre.
Sono stati apportati adeguamenti alle seguenti linee:
- Linea 3117 : Aggiunta delle fermate "Village nature à Serris" e "Gare de Verneuil-l'Etang" sulla linea regolare 3117, per sostituire il servizio di trasporto a richiesta "Fontenay-Trésigny - Serris".
- Linea 3146: Spostamento della corsa delle 12:45 dal "Collège Vermay a Tournan-en-Brie" (alle 12:50) per consentire un collegamento con la linea 3115 in "Gare de Gretz-Armainvilliers".
- Linea 3119: Aggiunta della fermata "Chemin des Bois" nella città di Marles-en-Brie: In direzione della Gare de Tournan per la gara delle 7:40 e in direzione di Marles-en-Brie per la gara delle 13:10, 17:02, 18:00.
- Linea 3131: Impostazione di un unico itinerario al mattino e al pomeriggio.
- Linee 3124, 3140, 3106, 3126: La sentenza "Centre Culturel de Melun" viene ribattezzata "Tribunal Administratif".
Ti invitiamo a scaricare i tuoi orari per leggere questi adeguamenti e adattare i tuoi viaggi di conseguenza.