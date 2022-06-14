Versailles Chantiers Evening Bus: esci la sera, ti riportiamo indietro!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Stai tornando tardi in treno o RER? Esci senza stress, i nostri autobus ti riportano indietro!

Tutto quello che c'è da sapere sulla tua nuova offerta di Evening Bus!

A partire dal 29 agosto, il tuo autobus serale ti aspetta quando arrivi alla stazione di Versailles Chantiers per accompagnarti vicino a casa tua a Les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas o Bièvres !

Dalla stazione di Versailles Chantiers, l'autobus Soirée offre 7 partenze dal lunedì alla domenica dalle 20:30 alle 23:30 (ogni 30 minuti) per le fermate delle linee di autobus 11, 15, 32, 33 e 264 nei quartieri di Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas e Bièvres.

Partendo dalla piattaforma G della stazione degli autobus, il Bus Soirée offre facili collegamenti con i treni (RER C, Transilien N e U, TER) e gli autobus che servono il centro della città di Versailles (1 e 2).

Come funziona il bus serale?

Questo nuovo servizio permette di rientrare il più velocemente possibile e le fermate sono servite su richiesta:

  1. Alla stazione di Versailles Chantiers, salgo sull'autobus
  2. Confermo il mio biglietto di trasporto
  3. Indico all'autista la mia fermata di discesa
  4. L'autista adatta il suo itinerario in base alle richieste dei viaggiatori.

Il +: questo servizio funziona senza prenotazione e tutti i biglietti di trasporto della rete Île-de-France Mobilités sono accettati.

Autobus serale Versailles Chantiers - Opuscolo

 -  2.2 MB