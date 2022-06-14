Tutto quello che c'è da sapere sulla tua nuova offerta di Evening Bus!

A partire dal 29 agosto, il tuo autobus serale ti aspetta quando arrivi alla stazione di Versailles Chantiers per accompagnarti vicino a casa tua a Les Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas o Bièvres !

Dalla stazione di Versailles Chantiers, l'autobus Soirée offre 7 partenze dal lunedì alla domenica dalle 20:30 alle 23:30 (ogni 30 minuti) per le fermate delle linee di autobus 11, 15, 32, 33 e 264 nei quartieri di Loges-en-Josas, Jouy-en-Josas e Bièvres.

Partendo dalla piattaforma G della stazione degli autobus, il Bus Soirée offre facili collegamenti con i treni (RER C, Transilien N e U, TER) e gli autobus che servono il centro della città di Versailles (1 e 2).