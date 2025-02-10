Regola n°1: Priorità al tram in ogni circostanza
Tram e sicurezza: i giusti riflessi intorno al T9
Lettura 1 min
Fai attenzione intorno al tram, pesa fino a 30 rinoceronti. Ecco alcune istruzioni da seguire per la tua sicurezza quando viaggi vicino ai binari del tram.
Regola n°1: Priorità al tram in ogni circostanza
Regola n°2: Il binario del tram è strettamente riservato a lui
Regola n°3: Agli incroci, controlla i tuoi punti ciechi
Regola n°4: Un tram può nasconderne un altro