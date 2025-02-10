Tram e sicurezza: i giusti riflessi intorno al T9

Pubblicato su

Lettura 1 min

Fai attenzione intorno al tram, pesa fino a 30 rinoceronti. Ecco alcune istruzioni da seguire per la tua sicurezza quando viaggi vicino ai binari del tram.

Regola n°1: Priorità al tram in ogni circostanza

Regola n°2: Il binario del tram è strettamente riservato a lui

Regola n°3: Agli incroci, controlla i tuoi punti ciechi

Regola n°4: Un tram può nasconderne un altro

Segui l'account della tua linea su X per rimanere informato!