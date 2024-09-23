Notizie simili

Tram T13: nuovi percorsi sulle linee 5 e 57

A causa dei lavori effettuati nell'ambito dell'estensione del tram T13 nel quartiere di La Bruyère, i percorsi delle linee 5 e 57 sono adattati e la linea 1 rafforzata a partire da lunedì 30 settembre 2024.

Modifica del percorso della linea 5 - POISSY Gare Sud – POISSY Boulevard Rose

Il percorso della linea 5 è in evoluzione e terminerà alla fermata Gare Sud de Poissy (binario 3C).

Le fermate La Bruyère, Orée du Bois, Péguy, Commissariat, Le Cep, Rue au Pain, Parvis Gare, Gambetta e Rue de la Marne non saranno più servite.

Saranno servite 4 nuove fermate:

  • Quartiere di Noailles (boulevard Robespierre),
  • Boulevard Robespierre (fermata delle linee 3 e 55),
  • Boulevard Rose (di fronte al tunnel che porta al quartiere di La Bruyère),
  • Sorbiers (all'incrocio tra rue des Sorbiers e boulevard Rose).

La sentenza Foch Justice è rinviata rue de la Justice.

Scopri di seguito il nuovo percorso e il nuovo orario della tua linea:

Schema della linea 5 al 30 settembre 2024
Orario linea 5 dal 30 settembre 2024

Modifica del percorso della linea 57 - POISSY Lycée Le Corbusier - POISSY Boulevard Rose

La linea 57 partirà dalla fermata Boulevard Rose.

Le fermate La Bruyère, Orée du Bois, Ernest Lavisse, Grande Ceinture, Péguy e Commissariat non saranno più servite.

Il check-out mattutino sarà alle 07:45.

Dal Lycée Le Corbusier, la linea 57 servirà la fermata Le Cep.

Scopri di seguito il nuovo percorso e il nuovo orario della tua linea:

Orario linea 57 al 30 settembre 2024

Rinforzo della linea 1 - CARRIÈRES-SOUS-POISSY Maison des Insectes – Parc du Peuple de l'herbe – Gare de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Per supportare questi cambiamenti e soddisfare le esigenze di tutti i passeggeri, la linea 1 sarà rafforzata dal 30 settembre al mattino tra le 7:00 e le 9:30 e la sera tra le 16:30 e le 19:00, dal lunedì al venerdì.

Scopri il nuovo orario della tua linea qui sotto.

Orario linea 1 dal 30 settembre 2024

