Notizie simili

Modifica del percorso della linea 5 - POISSY Gare Sud – POISSY Boulevard Rose
Il percorso della linea 5 è in evoluzione e terminerà alla fermata Gare Sud de Poissy (binario 3C).
Le fermate La Bruyère, Orée du Bois, Péguy, Commissariat, Le Cep, Rue au Pain, Parvis Gare, Gambetta e Rue de la Marne non saranno più servite.
Saranno servite 4 nuove fermate:
- Quartiere di Noailles (boulevard Robespierre),
- Boulevard Robespierre (fermata delle linee 3 e 55),
- Boulevard Rose (di fronte al tunnel che porta al quartiere di La Bruyère),
- Sorbiers (all'incrocio tra rue des Sorbiers e boulevard Rose).
La sentenza Foch Justice è rinviata rue de la Justice.
Scopri di seguito il nuovo percorso e il nuovo orario della tua linea:
Schema della linea 5 al 30 settembre 2024
Modifica del percorso della linea 57 - POISSY Lycée Le Corbusier - POISSY Boulevard Rose
La linea 57 partirà dalla fermata Boulevard Rose.
Le fermate La Bruyère, Orée du Bois, Ernest Lavisse, Grande Ceinture, Péguy e Commissariat non saranno più servite.
Il check-out mattutino sarà alle 07:45.
Dal Lycée Le Corbusier, la linea 57 servirà la fermata Le Cep.
Scopri di seguito il nuovo percorso e il nuovo orario della tua linea:
Rinforzo della linea 1 - CARRIÈRES-SOUS-POISSY Maison des Insectes – Parc du Peuple de l'herbe – Gare de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Per supportare questi cambiamenti e soddisfare le esigenze di tutti i passeggeri, la linea 1 sarà rafforzata dal 30 settembre al mattino tra le 7:00 e le 9:30 e la sera tra le 16:30 e le 19:00, dal lunedì al venerdì.
Scopri il nuovo orario della tua linea qui sotto.
I nuovi orari delle tue linee possono essere consultati nella sezione Spostami del portale Île-de-France Mobilités.
Grazie per la vostra comprensione.