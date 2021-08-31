Notizie simili

Tutto quello che c'è da sapere sul trasporto su richiesta di Meulan - Les Mureaux
Transport on Demand ti viene a prendere!
Il TàD de Meulan - Les Mureaux è un servizio di trasporto complementare su prenotazione. Questo servizio TàD è offerto nelle aree in cui il trasporto pubblico convenzionale non è adatto.
Il servizio TàD de Meulan - Les Mureaux è organizzato in due diverse aree per le principali fermate e punti di interesse di Meulan-en-Yvelines e Les Mureaux.
- Zona 1 : il TàD serve Évecquemont, Gaillon-sur-Montcient, Hardricourt (alture), Mézy-sur-Seine (altezze), Seraincourt e Tessancourt-sur-Aubette a Meulan-en-Yvelines e Hardricourt (fermate "Hardricourt Centre Commercial Vexin", "Gare de Meulan-Hardricourt", "Arquebuse" e "Place du Vexin")
- Zona 2: il TàD serve Flins-sur-Seine, Bouafle e Chapet a LesMureaux(fermate "Gare des Mureaux", "Centre Hospitalier - Accueil", "FAM de Bécheville" e "Centre Commercial Espace")
Come funziona?
Dopo aver prenotato la corsa, un veicolo ti viene a prendere in un punto di sosta vicino a te e ti lascia in un punto di interesse nel territorio di tua scelta. Il servizio è attivo dalle 9 alle 18.30, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi).
Il TàD è accessibile a chiunque abbia un biglietto di trasporto valido (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket, ecc.). Essendo complementari alla rete di autobus, vi invitiamo a consultare il nostro opuscolo sul sito web per conoscere i servizi per comuni!
Prenotare il tuo viaggio è facile!
Puoi registrarti e prenotare la tua corsa su una delle seguenti 3 piattaforme:
- Sull'applicazione mobile "TàD Île-de-France Mobilités"
- Sul sito dedicato a TàD: tad.idfmobilites.fr
- Per telefono al numero 09 70 80 96 63 (servizio aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18)
Per il massimo comfort, puoi prenotare il tuoviaggio di 1 ora e fino a 30 giorni prima del viaggio.