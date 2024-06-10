Al fine di essere parte di un approccio CSR eco-responsabile e limitare i nostri rifiuti, abbiamo fatto la scelta per l'estate 2024 di non stampare volantini orari.
Ma non farti prendere dal panico, puoi trovarli molto facilmente.
Dove posso trovare i miei orari?
Hai la possibilità di trovare i tuoi orari:
- Sul sito cliccando qui
- Sull'applicazione ̈Île-de-France Mobilités
- Al punto di sosta
- Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 0 806 079 357
- Scansionando il codice QR presente su ogni fermata per trovare i prossimi passaggi degli autobus in tempo reale e seguire il loro arrivo sulla mappa!
I tuoi orari da lunedì 8 luglio a sabato 24 agosto 2024:
Le linee 415 e 418 che servono le scuole non circolano durante l'estate.
Trova tutti i tuoi aggiornamenti su X (Twitter): @Bievre_IDFM
Vi auguriamo una grande estate sulle nostre linee!