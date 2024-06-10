Un'estate "Zero carta" e "Zero rifiuti"!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Preoccupato per il nostro impatto ambientale, trova tutti i tuoi programmi digitalizzati.

Un'informazione sempre presente e un gesto per il pianeta

Al fine di essere parte di un approccio CSR eco-responsabile e limitare i nostri rifiuti, abbiamo fatto la scelta per l'estate 2024 di non stampare volantini orari.

Ma non farti prendere dal panico, puoi trovarli molto facilmente.

 

Dove posso trovare i miei orari?

Hai la possibilità di trovare i tuoi orari:

- Sul sito cliccando qui  

- Sull'applicazione ̈Île-de-France Mobilités

- Al punto di sosta

- Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 0 806 079 357

- Scansionando il codice QR presente su ogni fermata per trovare i prossimi passaggi degli autobus in tempo reale e seguire il loro arrivo sulla mappa!

I tuoi orari da lunedì 8 luglio a sabato 24 agosto 2024:

Le linee 415 e 418 che servono le scuole non circolano durante l'estate.

Trova tutti i tuoi aggiornamenti su X (Twitter): @Bievre_IDFM

Vi auguriamo una grande estate sulle nostre linee!