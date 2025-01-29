Come funziona?
- Invia codice
- BUS + Numero di linea al 93100 via SMS ad esempio BUS3101, BUS3139, BUSN142..
- -Per TàD: TAD31 a 93100 via SMS
-Per gli autobus serali: SOIR31 al 93100 via SMS
- Ricevi il tuo biglietto SMS
- Viaggia sulla tua linea
Valido per 1 ora senza collegamenti al costo di 2,50 euro (+ eventuale costo dell'SMS per abbonamenti mobili non inclusi SMS illimitati). Questo servizio è disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.
Il biglietto SMS Boardboard è venduto esclusivamente singolarmente sulla linea di autobus utilizzata. Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.
Hai ancora domande? I nostri agenti di controllo e umanizzazione sono presenti sulla rete per accompagnarti e informarti.