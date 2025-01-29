Come funziona?

Invia codice BUS + Numero di linea al 93100 via SMS ad esempio BUS3101, BUS3139, BUSN142.. -Per TàD: TAD31 a 93100 via SMS

-Per gli autobus serali: SOIR31 al 93100 via SMS Ricevi il tuo biglietto SMS Viaggia sulla tua linea

Valido per 1 ora senza collegamenti al costo di 2,50 euro (+ eventuale costo dell'SMS per abbonamenti mobili non inclusi SMS illimitati). Questo servizio è disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

Il biglietto SMS Boardboard è venduto esclusivamente singolarmente sulla linea di autobus utilizzata. Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.

Hai ancora domande? I nostri agenti di controllo e umanizzazione sono presenti sulla rete per accompagnarti e informarti.