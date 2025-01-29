Un nuovo codice SMS Ticket sul territorio di Pays Briard

Pubblicato su

Lettura 1 min

Con la rinumerazione delle linee, scopri il nuovo codice SMS Ticket sul territorio del Pays Briard dal 17 febbraio 2025. A bordo, non c'è bisogno di spiccioli, è possibile acquistare un biglietto dell'autobus con un semplice SMS! La rinumerazione delle linee è accompagnata da un nuovo codice SMS, con un codice per riga.

Come funziona?

  1. Invia codice
  2. BUS + Numero di linea al 93100 via SMS ad esempio BUS3101, BUS3139, BUSN142..
  3. -Per TàD: TAD31 a 93100 via SMS
    -Per gli autobus serali: SOIR31 al 93100 via SMS
  4. Ricevi il tuo biglietto SMS
  5. Viaggia sulla tua linea

Valido per 1 ora senza collegamenti al costo di 2,50 euro (+ eventuale costo dell'SMS per abbonamenti mobili non inclusi SMS illimitati). Questo servizio è disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

Il biglietto SMS Boardboard è venduto esclusivamente singolarmente sulla linea di autobus utilizzata.  Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.

Hai ancora domande? I nostri agenti di controllo e umanizzazione sono presenti sulla rete per accompagnarti e informarti.

Scopri di più sui diversi biglietti di trasporto