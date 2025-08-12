Come funziona?
- Invia il codice:
- BUS + Numero di linea al 93100 via SMS ad esempio BUS6501, BUS6542, BUSN155 ...
- Per TàD: TAD65 a 93100 via SMS
- Per gli autobus serali: SOIR65 a 93100 via SMS
- Ricevi il tuo biglietto SMS
Valido per 1 ora senza collegamenti al costo di 2,50 euro (+ eventuale costo dell'SMS per abbonamenti mobili non inclusi SMS illimitati). Questo servizio è disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.
Il biglietto SMS Boardboard è venduto esclusivamente singolarmente sulla linea di autobus utilizzata. Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.
Hai ancora domande? I nostri agenti sono presenti sulle linee per accompagnarvi e informarvi.