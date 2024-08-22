Notizie simili

Sono interessate solo le linee che servono la stazione degli autobus (Place du 8 mai 1945).
Il servizio delle fermate "Gare des Mureaux - RD 43" e "Gare des Mureaux - Gambetta" rimane identico.
Linee che non cambiano piattaforma:
Linee 4, 23, Express A14 e Bus Soir Les Mureaux.
Le linee degli altri vettori: 17, 28, 38, 41, Extrême Soirée e N151.
Linee che cambiano piattaforma:
Linee 21, 22, 25, 26, 43, 58, 60, 67, 68, 70, 92, X419, Express 100 e TàD Meulan-Les Mureaux.
Perché questi cambiamenti?
Questo nuovo piano di distribuzione della linea consentirà una migliore circolazione dei veicoli e un più facile attracco dei veicoli alle varie fermate.
Gli addetti all'informazione saranno sul posto il 29 e 30 agosto e il 2 e 3 settembre 2024 per guidarvi e informarvi.